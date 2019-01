Tod an Silvester in Lüneburg: Das Opfer verblutete

Haftbefehl gegen mutmaßlichen Täter

Lüneburg – Der 25-jährige Mann, der in der Silvesternacht tot in einer Wohnung in der Lüneburger Innenstadt aufgefunden wurde, ist verblutet. Das hat die Obduktion ergeben, teilte die Polizei gestern mit. Das Opfer habe multiple Stichverletzungen erlitten.