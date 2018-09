Schwere Körperverletzung in Lüneburg: 28-Jähriger kommt mit Kieferbruch ins Krankenhaus 

jsf/pm Lüneburg. In der Nacht von Sonntag auf Montag hat ein bislang unbekannter Täter einen 28-Jährigen derart mit der Faust ins Gesicht geschlagen, dass dieser in der Folge einen Kieferbruch erlitt.

Die Tat soll sich in der Zweit zwischen 2.30 und 3 Uhr im Außenbereich vor einer Kulturhalle in der Scharnhorststraße ereignet haben. Die näheren Umstände zur Tat sind bislang ungeklärt. Auch eine Beschreibung des Täters konnte vom Opfer noch nicht eingeholt werden. Das 28-jährige Opfer wurde nach der Tat stationär in ein Krankenhaus aufgenommen und dort operiert.

Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Lüneburg unter der Telefonnummer (0 41 31) 83 06 22 15 in Verbindung zu setzen.