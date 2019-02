Sanierung der unteren Bahnhofstraße in Bienenbüttel noch 2019

Das letzte Kapitel

2015 wurde der größte Teil der Bahnhofstraße in Bienenbüttel bereits saniert. Dieses Jahr soll der letzte Teil entweder in den Oster- oder Herbstferien auf Vordermann gebracht werden.

Bienenbüttel – In der beinahe unendlichen Geschichte der Sanierung der Bahnhofstraße in Bienenbüttel soll noch dieses Jahr das letzte Kapitel aufgeschlagen werden. Die Gemeinde will laut Bauamtsleiterin Inga Heitmann den letzten unsanierten Teilabschnitt, den unteren Bereich der Bahnhofstraße, 2019 in Angriff nehmen.