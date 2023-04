Sanierung der Kläranlage in Hohenbostel soll im Mai abgeschlossen werden

Von: Jannis Wiepcke

Zwei Jahre nach Beginn der Arbeiten steht der Abschluss der Sanierung der Kläranlage in Hohenbostel kurz bevor. Durch die Maßnahme verspricht sich die Bienenbütteler Gemeindeverwaltung hohe Energieeinsparungen.

Hohenbostel - Mit dem Ziel, deutlich mehr Energie einzusparen und die Energie-Effizienz der gesamten Anlage zu steigern, wird die Kläranlage in Hohenbostel seit zwei Jahren erneuert. Es ist eines der größten Projekte, das die Gemeinde in den vergangenen 20 Jahren in Angriff genommen hat.



Rund 6,4 Millionen Euro lässt sich die Verwaltung die Sanierung kosten, wovon eine Million Euro von der NBank gefördert werden. Durch eine erhöhte Abwassergebühr – diese ist im Rahmen der diesjährigen Haushaltsberatungen von 2,74 Euro pro Kubikmeter deutlich auf einen Betrag von 3,42 Euro pro Kubikmeter gestiegen – werden aber auch die Bürger an den Kosten für die Maßnahme beteiligt.



Die gute Nachricht für sie lautet: Die Höhe der Abgaben soll sich langfristig durch die Sanierung stabilisieren. Wie die Gemeindeverwaltung auf Anfrage der AZ mitteilt, steht der Abschluss der Arbeiten im Mai bevor und befindet sich damit im vorgesehenen Zeitplan. Kostensteigerungen hätten sich nicht ergeben.



Aktuell werden auf dem Gelände der Kläranlage die 2,40 Meter tiefen Vererdungsbecken mit Boden- und Seitenfolien ausgekleidet. „Für die Schweißarbeiten an den Folien ist es notwendig, dass die Temperaturen konstant über fünf Grad liegen“, erklärt der stellvertretende Bauamtsleiter Jan Jäkel. Anschließend werden Kies und ein Substrat eingebracht. Ab Mitte Mai werden die Becken mit Schilf bepflanzt, der dafür sorgt, dass dem Klärschlamm Wasser entzogen wird.



Der Schlamm soll laut der Gemeinde ab Anfang Juni dann nicht mehr in die beiden Klärschlammsilos gepumpt, sondern über eine Leitung automatisch auf die drei Vererdungsbecken aufgeteilt werden. Die beiden Silos haben dann als Lagerbehältnisse für den Schlamm ausgedient. Sie werden zu Misch- und Ausgleichsbecken umfunktioniert. In ihnen soll Abwasser gelagert werden, für Fälle, in denen die normale Tagesmenge überschritten wird. Dieses Abwasser wird nachts, wenn wenig Abwasser verbraucht wird und in die Kläranlage fließt, in die Belebungsbecken geleitet.



Die Gemeinde betont noch einmal das erhebliche Einsparpotenzial, das durch den Bau der Anlage generiert werde und mit dem ein Großteil der Sanierungskosten getragen werden soll. Durch die drei neuen Vererdungsbecken reduziere sich die Menge an Klärschlamm, der übrig bleibt und abgefahren werden muss, deutlich.



„Bisher müssen wir viermal im Jahr die beiden Schlammsilos leermachen und so jährlich etwa 5000 Kubikmeter Schlamm abfahren“, schildert Bauamtsleiterin Inga Heitmann. „Dadurch, dass der Klärschlamm zukünftig in einem weiteren Schritt in die Vererdungsbecken geleitet und ihm dort Wasser entzogen wird, kommen wir erst in etwa zehn Jahren auf eine Menge von 5000 Kubikmetern.“ Das spare hohe Kosten für den Abtransport und sei zudem ein Beitrag zum Umweltschutz. „Nicht zuletzt verringert sich dadurch auch die Verkehrsbelastung für die Anwohner der Kläranlage“, ergänzt Heitmann.



Insgesamt soll durch die Modernisierung der Kläranlage deren Reinigungsleistung um etwa 20 Prozent erhöht werden. Das Abwasser, das in die Ilmenau geleitet wird, wird der Gemeinde zufolge nach Abschluss der Arbeiten also noch einmal deutlich sauberer als bisher sein.



Der Stromverbrauch soll sich durch den Abschluss der Arbeiten um etwa 60 Prozent reduzieren. Dadurch seien langfristig stabilere Abwassergebühren zu erwarten. Und was den CO2-Verbauch betrifft, so sollen jährlich rund 180 000 Tonnen eingespart werden. „Insgesamt ist die Sanierung ein deutlicher Gewinn für Mensch und Umwelt, von dem wir Jahrzehnte lang profitieren werden“, bilanziert Heitmann.