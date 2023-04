Rückbau der Seitenstreifen ab Mai: B4 fünf Monate lang in Etappen dicht

Zwischen Bienenbüttel und Melbeck

+ © Andreas Haas / imago images Wenn die B 4 ab dem 2. Mai zwischen Melbeck und dem Steddorfer Kreuz wochenlang gesperrt wird, führen die offiziellen Umleitungen aus Lüneburg kommend durch Ebstorf und aus Uelzen kommend über Bad Bevensen und Altenmedingen. © Andreas Haas / imago images

Von Lars Becker

Vom 2. Mai an werden die Seitenstreifen der B4 zwischen Melbeck und Bienenbüttel zurückgebaut. Das bedeutet Vollsperrungen in sechs Bauabschnitten über mindestens fünf Monate – und Umleitungsstress für Anwohner.

Bienenbüttel – Das wird eine langwierige Gedulds- und Nervenprobe für viele Verkehrsteilnehmer, aber auch für etliche Anwohner in Bienenbüttel oder Grünhagen sowie alle, die an den ausgewiesenen Umleitungsstrecken leben: Zwischen Melbeck und dem Steddorfer Kreuz bei Bienenbüttel werden ab Anfang Mai in sechs Bauabschnitten die Seitenstreifen an der Bundesstraße 4 zurückgebaut.

Das bedeutet konkret, dass die Breite der Fahrbahn im Bereich des Mehrzweckstreifens von jetzt über 11 auf dann 8,70 Meter reduziert wird. Zeitgleich werden über das gesamte Baufeld die Fahrbahnen erneuert sowie diverse Umbauarbeiten realisiert.

Querungshilfe mit Gehweg an der Kreisstraße 36

„Unter anderem werden der Knotenpunkt Einmündung Bienenbüttel den gültigen Regelwerken entsprechend angepasst und umgebaut, eine Linksabbiegespur zum Forellenhof umgesetzt und eine Querungshilfe mit neuem Gehweg an der Kreisstraße 36 hergestellt“, sagt Anica Ebeling aus dem Geschäftsbereich Lüneburg der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr (NLStBV).

Die Arbeiten waren für das zweite Quartal angekündigt worden – jetzt konkretisierte Sprecherin Ebeling den Termin auf AZ-Anfrage. Los gehen soll es demnach am Dienstag, 2. Mai.



Arbeiten frühestens Ende September beendet

„Wir rechnen damit, dass die Arbeiten mindestens fünf Monate andauern, also nach aktueller Planung frühestens Ende September abgeschlossen sein werden“, so Ebeling, die ergänzt: „Die Bauarbeiten erfolgen in mehreren Abschnitten – aus Gründen des Arbeitsschutzes unter Vollsperrung. Die Umleitungen bleiben während der kompletten Bauzeit bestehen.“



Der erste Bauabschnitt (2. bis 20. Mai) reicht demnach vom Ortsausgang Melbeck bis zur Einmündung Moortalsheide (Campingplatz), der zweite (22. Mai bis 17. Juni) von dort bis zum Forellenhof. Es folgen die Abschnitte Forellenhof bis K 36, K 36 bis Grünhagen (Mitte der Ortslage), Grünhagen bis Zufahrt Friedhof Bienenbüttel und Zufahrt Friedhof bis Steddorfer Kreuz – sie alle sind bislang noch ohne Termin.



So verlaufen die offiziellen Umleitungen

Die Umleitung aus Richtung Lüneburg kommend verläuft durch Melbeck über die L 233 durch Ebstorf weiter auf die B 71 und dann zurück auf die B 4 in Uelzen.

Aus Uelzen kommend verläuft die Umleitung ab dem Seedorfer Kreuz durch Bad Bevensen über die L 232 (Secklendorf, Altenmedingen) nach Dahlenburg im Landkreis Lüneburg, von dort auf die B 216 und dann aus Richtung Lüneburg auf die B4 zurück. „Bei dieser Umleitungsstrecke wird der Verkehr aus Norden/Lüneburg kommend auch gegenläufig über diese Umleitungsstrecke geführt“, erläutert Anica Ebeling.

Schäden am Seedorfer Kreuz werden beseitigt

Die Sprecherin der Landesstraßenbaubehörde kann für den von den mehrmonatigen Bauarbeiten betroffenen Abschnitt der B 4 keine Verkehrszahlen aus dem Jahr 2022 nennen. Aber sie weiß: „Nach der Verkehrsmengen-Auswertung 2021 sind 14.600 Kraftfahrzeuge je 24 Stunden unterwegs. Davon beträgt der Schwerverkehrsanteil 1800 Kraftfahrzeuge.“

Ebeling bezeichnet die Verkehrsströme auf der B 4 als „relativ ausgewogen“. Insofern könne man davon ausgehen, dass der jeweils richtungsbezogene Anteil bei 50 Prozent der Verkehrsmenge liege.

Größere Straßenschäden im Bereich Seedorfer Kreuz sollen frühestens ab Mitte April beseitigt werden - parallel zur Fahrbahnerneuerung, so Ebeling.