Rettungsaktion des Bienenbütteler Hegerings in diesem Jahr so erfolgreich wie nie zuvor

Von: Jannis Wiepcke

Teilen

Eines der vielen Rehe, die in diesem Jahr vom Copterteam gerettet werden konnten – insgesamt waren es 171. © Privat

32 Tage lang hat das Team des Bienenbütteler Hegerings wieder die Felder im Nordkreis durchstreift. Das Ziel: So viele Kitze wie möglich vor den Klingen der Mähmaschinen zu retten. Die Mission verlief in diesem jahr so erfolgreich wie noch nie.

Bienenbüttel - Torsten Lüneburg vom Hegering redet im AZ-Gespräch von „richtigen Hammerzahlen“. Morgens und abends flogen hoch technisierte Drohnen mit Wärmebildkameras über die Äcker, während andere Helfer sich mit Keschern und Jutebeuteln ihren Weg durch das hohe Gras bahnten.

Im Detail konnten dadurch 171 Kitze vor dem Tod bewahrt werden, dazu kommen noch sechs Junghasen und drei Fasane. Die Zahl der Tiere, die in Sicherheit gebracht wurden, hat sich demnach mehr als verdoppelt.

Diese Leistungsexplosion führt Lüneburg, der bei der Kitzrettung als Drohnenpilot im Einsatz war, auf mehrere Faktoren zurück. Eine entscheidende Rolle habe die Anschaffung einer dritten Drohne gespielt, die durch Spendengelder bezahlt werden konnte, erklärt er.

Auch stießen zwei Mitglieder zum Helferteam dazu. In Summe war es den Rettern so möglich, in diesem Jahr 207 Felder mit einer Gesamtfläche von 792 Hektar abzusuchen – das sind 11 Felder mehr als im Vorjahr.

Doch nur weil in diesem Jahr mehr personelle und technische Ressourcen zur Verfügung gestanden hätten, sei der Einsatz noch lange kein Selbstläufer gewesen, betont das Hegering-Mitglied.

Das A und O ist für ihn die gute Kommunikation im Team, die es unbedingt brauche, um den Rettungseinsatz zwischen den Drohnenpiloten und den Helfern in den Feldern erfolgreich zu gestalten.



Die Helfer haben dabei stets Tag und Nacht mitgemacht, obwohl sie nebenbei berufstätig sind. „Das kann man gar nicht hoch genug anrechnen“, sagt Lüneburg. „Ich bin richtig stolz auf mein Team.“



Noch mehr Anlass zur Freude gibt ihm der Umstand, dass sich die Abstimmung mit den Landwirten deutlich verbessert hat. Bis auf wenige Ausnahmen hätten die Bauern in diesem Jahr dank umfangreicher Hinweise und allesamt rechtzeitig Kontakt zum Hegering aufgenommen, wenn sie ihre Felder mähen wollten. Das sei in den vergangenen Jahren noch ein großes Manko gewesen.



Nur Ausruhen können sich die Retter auf ihren Lorbeeren nicht. Die Ricken werden auch im nächsten Jahr ihre Kitze gebären, genau wie die Landwirte wieder die Felder mähen werden. „Wir machen weiter. Dass es noch viel effektiver geht, haben wir in diesem Jahr gezeigt“, kündigt Lüneburg an. Der Hegering freut sich über weitere Helfer, die in den Feldern mit Keschern nach den Rehen suchen.