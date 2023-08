Regen sorgt für frühen Pilzsaison-Start in Bienenbüttels Wäldern

Von: Jannis Wiepcke

Bei einer kurzen Waldrunde im Raum Bienenbüttel gelingt dem AZ-Reporter unter anderem der Fund dieser beiden Hexenröhrlinge – Steinpilze und Pfifferlinge tummeln sich ebenfalls dort. © Wiepcke, Jannis

Für Pilzliebhaber hat der viele Regen der vergangenen Wochen auch etwas Gutes: Die begehrten Exemplare schießen in diesem Jahr bereits sehr früh aus dem Boden. Gleichzeitig steige aber auch wieder die Vergiftungsgefahr, warnen Experten

Bienenbüttel/Landkreis - Ein Blick in die prall gefüllten Körbe, die Anwohner derzeit in der Facebook-Gruppe „Leben in der Gemeinde Bienenbüttel“ posten, zeigt: Die feuchte Witterung der vergangenen Tage lässt Speisepilze wie Maronen oder Steinpilze in Massen aus der Erde emporkommen – aber nicht nur sie.



Die Bedingungen für Pilzsammler seien gut, gleichzeitig steige aber auch die Gefahr für Vergiftungen, warnen Experten. „Es ist noch nicht dramatisch, aber es geht los“, sagt der Leiter des Giftinformationszentrums (GIZ) Nord in Göttingen, Andreas Schaper, zu den eingegangenen Notrufen. „Viele Pilze bedeuten auch immer viele Vergiftungen“. Das GIZ ist für die Bundesländer Niedersachsen, Bremen, Hamburg und Schleswig-Holstein zuständig.



Besonders achtgeben sollten Pilzsammler auf den Grünen Knollenblätterpilz. Aber auch der Pantherpilz sei gefährlich, sagt Lukas Larbig, Pilzsachverständiger der Deutschen Gesellschaft für Mykologie in Hannover. Beide Arten seien bei Verzehr potenziell tödlich.



Am häufigsten vergiften sich nach GIZ-Nord-Angaben Kleinkinder. Die Experten raten Sammlern, Schulungen der Deutschen Gesellschaft für Mykologie zu besuchen, bevor sie losziehen. „Beim Pilzesammeln sollte man sich auch nicht alleine auf Apps verlassen“, warnt Martin Ebbecke, der das GIZ zusammen mit Schaper leitet. Auch Pilz-Experte Larbig ist bei dem Thema skeptisch. „Man sollte auch diesen Apps nicht sein Leben anvertrauen“, sagt er. Oft werde mit zu geringer Artenkenntnis gesammelt und zu wenige der Beratungsangebote genutzt.



Das regnerische Sommerwetter ist es auch, dass in Bienenbüttel, im Landkreis Uelzen und ganz Niedersachsen, für gutes Wachstum bei den Speisepilzen sorgt. „Es ist ziemlich feucht, weil es ja seit etwa zwei Wochen regnet. Die Pilze explodieren in den Wäldern“, sagt Larbig. Bei diesem Wetter seien klassische Speisepilze wie der Steinpilz oder die Marone vertreten. Pfifferlinge täten sich mit den Bedingungen wie im Vorjahr schwer, sie brauchen feuchte und warme Tage. „Im Frühsommer fehlte die Feuchtigkeit“, erklärt der Experte.



Zumindest in der Einheitsgemeinde kann sich der AZ-Reporter darüber aber nicht beschweren: In einem Waldstück bei Wulfstorf erntet er schon bei einer kurzen Testrunde eine ganze Handvoll der schmackhaften gelben „Schwammerl“, Steinpilze sowie Hexenröhrlinge und kann die guten Erfahrungsberichte der Bienenbütteler aus seiner Sicht bestätigen.



Bei all der Sammelfreude sollte man aber bedenken, die begehrten Leckereien nur in einem angemessenen Rahmen bis etwa zwei Kilogramm pro Person zu ernten, mahnt Fritz Kaune vom Uelzener Nabu-Kreisverband, denn: „Wenn Menschen losziehen und körbeweise Pilze mitnehmen, dann ist das ein Raubbau an der Natur“ – der im schlimmsten Fall auch mit Bußgeldern im vierstelligen Bereich bestraft werden kann.