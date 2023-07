Rattenplage: Gemeinde Bienenbüttel verweist auf Fütterungsverbot für Enten

Von: Jannis Wiepcke

Am Bienenbütteler Mühlenteich lassen sich derzeit viele Enten, zum Teil sogar mit kleinen Küken, beobachten. © Wiepcke, Jannis

Viele Enten tummeln sich zur Zeit am Mühlenteich. Sie zu füttern, ist aber keine gute Idee. Denn die Reste locken unter anderem Ratten an, die auf Dauer zur Plage werden können.

Bienenbüttel – Es ist gut gemeint und kommt bei den Tieren vermeintlich auch gut an. Gerade jetzt, wenn die Enten auf dem Bienenbütteler Mühlenteich mit ihren Küken unterwegs sind, freuen sich nicht nur Kinder darüber, wenn sich vor allem die Jungtiere mit etwas Brot anlocken lassen.



In Wahrheit jedoch sind die Tiere nicht auf das zusätzliche Füttern durch Menschen angewiesen – im Gegenteil, es schadet ihnen sogar. Hinzu kommt, dass es Berichte von einer Rattenplage am Mühlenteich gibt. Die Gemeindeverwaltung will daher nun Schilder mit dem Hinweis „Rattenplage! Bitte die Enten nicht füttern“ aufhängen, heißt es in einer Pressemitteilung.



Die Wasservögel mit Brot zu füttern, sei falsch verstandene Tierliebe, erläutert die Verwaltung. Gebäck wie Brot blähe den Wasservögeln den Magen auf, sie können es nicht richtig verdauen. Außerdem sei in Gebäck oft Salz, Zucker oder Gewürze enthalten, die für die Tiere ähnlich schädlich sind wie für Menschen Fast Food. Regelmäßiger Brotkonsum könne bei Enten sogar zu Mangelerscheinungen und Krankheiten führen.



Leidtragende sind aber nicht nur die Enten: „Wie am Mühlenteich wird den Tieren außerdem oftmals zu viel Brot hingeschmissen, das die Enten gar nicht alles fressen können. Ins Wasser geschmissen, verfault es und sinkt an den Grund“, erläutert die Verwaltung. Die Folge: Das Wasser kippt, es wachsen Algen, Fische und andere Wassertiere bekommen nicht mehr genug Sauerstoff und ersticken.



Wenn das Brot an Land liegt, gibt es auch keine Garantie dafür, dass es von den Enten und ihren niedlichen Küken gefressen wird, die beim Ortsbesuch bereits auf der Wiese herumwatscheln.



Bei der Gemeinde Bienenbüttel, teilt die Verwaltung mit, haben sich inzwischen gleich mehrere Bürger gemeldet, die von Ratten berichten, die sich gern am Mühlenteich aufhalten, da sie dort genug Futter finden, das eigentlich für die Enten gedacht war.