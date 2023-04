Dialog über geplanten Brückenneubau nahe Eitzen

Von: Oliver Huchthausen

Gut 100 Menschen waren zu der Protestaktion gekommen. Unten rechts ein symbolischer ICE, im Hintergrund die Ballons, die die Ausmaße der Brücke aufzeigen sollen. © Huchthausen

Gegen die geplante Bahnbrücke in Eitzen I versammeln sich Sonnabend zahlreiche Anwohner zur Protestaktion. Mit Heliumballons verdeutlichten die Organisatoren das Ausmaß des Bauwerkes, das den Ort teilen würde.

Eitzen I – Mit 250 Stundenkilometern donnert ein ICE über die 638 Meter lange und bis zu 30 Meter hohe Brücke östlich von Eitzen, die ersten Wohnhäuser sind gerade einmal 75 Meter entfernt. Bislang ist dieses Szenario zum Glück nur ein Gedankenspiel, eine Variante, die im Jargon der Deutschen Bahn als sogenannter „bestandsnaher Ausbau“ eine schnellere Verbindung zwischen Hamburg und Hannover gewährleisten soll.



Rund 100 Betroffene aus den Ortschaften Steddorf, Beverbeck, Bargdorf und Grünhagen hatten sich zusammen mit den Eitzenern am Samstagvormittag am Ortsrand versammelt, um mehr über diese Pläne zu erfahren und ihren Protest zum Ausdruck zu bringen. Die veranstaltende Bürgerinitiative „Bienenbüttel Pro Dialogforum“ hatte zur Veranschaulichung Heliumballons aufsteigen lassen, die sehr deutlich aufzeigten, was da auf den kleinen Ort womöglich zukommen könnte. „Natürlich sind auch wir dafür, dass im Rahmen des Klimaschutzes mehr Verkehr auf die Schiene geleitet wird, aber das wäre auf den Bestandsstrecken wesentlich nachhaltiger und ressourcenschonender möglich. Einen Neubau halten wir absolut nicht für zeitgemäß“, sagt Ingmar Sannes aus dem Vorstand der BI. Dennoch suche man den Dialog auch mit den Betroffenen der Bestandsstrecken und der Politik, denn: Am Ende muss eine fachliche Entscheidung stehen. Aber warum überhaupt eine Brücke an dieser Stelle?



„Eitzen liegt in einem Endmoränengebiet mit großen Höhenunterschieden. Die Bahnstrecke darf aber nur einen gewissen Neigungswinkel haben“, erklärt Sannes. Neben der unwiederbringlichen Zerstörung der Natur (die Trasse würde auch das Naturschutzgebiet „ Lüneburger Ilmenauniederung mit Tiergarten“ betreffen), müssten auch bereits bestehende Gasversorgungs-Leitungen umgelegt werden. „Und das alles nur, weil der sogenannte Deutschlandtakt von der Politik gewünscht ist“, vermutet der Sprecher der BI.



Damit ist gemeint, dass sich auf einer begradigten Trasse die Fahrzeit zwischen den Metropolen auf unter eine Stunde drücken ließe. „Der tatsächliche Zeitgewinn wäre marginal und würde nur zu einer Spaltung zwischen Stadt- und Landbevölkerung führen. Lasst uns transparent und offen mit allen Betroffenen zusammenarbeiten“, appelliert Sannes. Denn sonst könnte es passieren, dass die Sonne für die Eitzener künftig ein wenig später aufgeht.