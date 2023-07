Nach Vorfall bei Bardenhagen: Polizei warnt vor „Benzin-Bettlern“

Von: Jannis Wiepcke

Üblicherweise behaupten die Betrüger, dass ihnen der Sprit ausgegangen ist. Ist eine „Benzinspende“ erfolgt, steuern sie dann aber ihr nächstes Opfer an. © Uwe Lein

Sie stehen am Straßenrand, täuschen eine Notlage vor, um dann gutgläubigen Menschen um Geld oder Sprit zu erleichtern: Laut der Polizei und den Berichten von Anwohnern sind derzeit vermehrt sogenannte „Benzin-Bettler“ im und um den Landkreis Uelzen herum unterwegs.

Bardenhagen - Erst in der vergangenen Woche kam es demnach zwischen Barnstedt und Bardenhagen zu einem derartigen Betrugsversuch.

Wie eine Frau auf Facebook schildert, habe ein Mann dort mit seinem Auto an der Seite gestanden, wild gestikulierend auf sich aufmerksam gemacht und dann in gebrochenem Deutsch Benzin von ihr verlangt, damit er seine Fahrt fortsetzen könne. Auf dem Rücksitz befand sich nach ihrer Aussage zudem ein kleines Kind – wohl, um Mitleid zu schinden. Weil sie dabei ein ungutes Gefühl beschlich, informierte die Frau danach die Polizeiwache in Uelzen – Ähnliches ist laut Eintrag auf Facebook auch einer anderen Bienenbüttelerin auf dem Rückweg vom Wildpark Lüneburger Heide widerfahren.



Die Abläufe gleichen damit dem gängigen Schema, das der Polizeiinspektion Lüneburg-Lüchow-Dannenberg-Uelzen bekannt ist. Dass sich Betrüger Sprit ergaunern wollten, „ist gewiss kein neues Phänomen“, sagt deren Pressesprecherin Julia Westerhoff. Sie bestätigt aber, dass es in der jüngeren Vergangenheit zu einem gehäuften Auftreten der Betrugsfälle gekommen sei. Und in der Folge habe es auch vermehrt Kontrollen seitens der Polizei gegeben. Unter anderem Anfang Juli rückten Polizeibeamte nach Ebstorf und Suhlendorf aus, weil misstrauische Fahrer hier von Tankbettlern berichtet hatten, die Verkehrsteilnehmer zum Anhalten aufforderten.

Schwierig war es für die Polizei aber meistens, den Tankbetrug vor Ort nachzuweisen. Denn in den meisten Fällen hatten sich die vermeintlichen Betrüger bereits aus dem Staub gemacht, berichtet Westerhoff. Doch der Presseprecherin ist auch ein Fall bekannt, in dem in der jüngeren Vergangenheit Ermittlungen wegen eines Betrugsfalles eingeleitet wurden. Am 25. Juni hatten mehrere Personen im Bereich Hanstedt / Allenbostel wieder einmal Geld für eine benötigte Tankfüllung verlangt.

Das Besondere: In diesem Fall gaben die Betrüger auch eine Gegenleistung in Form von mehreren Rubel-Banknoten heraus. Die herangezogenen Polizeibeamten konnten dann feststellen, dass es sich dabei um gefälschtes Geld handelt. „Da lag der Verdacht natürlich nahe, dass es sich hierbei auch um einen Tankbetrug handelt“, erklärt die Polizeipressesprecherin.



Da es sich im Regelfall aber nicht leicht einschätzen lasse, ob tatsächlich eine echte Notlage besteht, „können wir aus polizeilicher Sicht nur raten, die Situation kritisch zu hinterfragen“, erklärt Westerhoff. „Wenn Autofahrer das Gefühl haben, dass ihnen die Situation komisch vorkommt, dann sollten sie die Polizei verständigen und das Kennzeichen des anderen Autos notieren.“

Gesundes Misstrauen ist keine Unhöflichkeit, rät die Polizei, denn wer mitten auf einer viel befahrenen Bundesstraße anhalte, riskiere im Zweifelsfall auch, vom Helfer zum Opfer zu werden.