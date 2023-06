Polizei sucht nach verschwundener Edith S. (44) aus Lüneburg

Von: Michael Koch

Mit diesem Foto sucht die Polizei nach der vermissten Edith S. aus Lüneburg. © Polizei

Nach der 44 Jahre alten Edith S. aus Lüneburg sucht aktuell die Polizei und veröffentlicht auch ein Foto der in Kenia geborenen Lüneburgerin.

pm Lüneburg – Die Familie der 44-Jährigen hatte sich am späten Dienstagabend bei der Polizei gemeldet und diese als vermisst gemeldet. Die in Bahnhofsnähe in Lüneburg wohnende dunkelhäutige Frau hatte vermutlich bereits Montagmorgen, 26. Juni, ihre Wohnanschrift ohne Handy und Barmittel verlassen. Hintergründe für das Verschwinden der Lüneburgerin sind mit hoher Wahrscheinlichkeit psychische Probleme sowie weitere Erkrankungen. Die Frau war bereits in der Vergangenheit von zu Hause verschwunden und befand sich in Behandlung.

Am heutigen 28. Juni überprüfte die Polizei verschiedene Anlaufadressen der 44-Jährigen in der Region, leitete Fahndungsmaßnahmen ein und setzte einen Mantrail-Hund für eine Suche ein.

Die Polizei fragt nun: Wer sah Edith S. seit dem 26. Juni 2023?

Die Frau wird wie folgt beschrieben: zirka 1,63 Meter groß, schlank, dunkelhäutig, dunkle Haare.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Telefon (0 41 31) 83 06 22 15, entgegen.