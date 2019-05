Pistolenschuss: Lüneburger leicht verletzt

Lüneburg – Ein Lüneburger ist durch einen Schuss aus einer Schreckschusspistole leicht verletzt worden.

Wie die Polizei mitteilt, tritt am Freitagnachmittag ein 27-Jähriger in einem Mehrfamilienhaus an der Gellerstraße in Lüneburg die Wohnungstür seines Nachbarn ein und gibt den Schuss aus der Schreckschusspistole ab. Durch ihn wird der Nachbar leicht verletzt. Die Polizei durchsucht im Zuge der Ermittlungen die Wohnung des Täters, entdeckt dort die Pistole sowie auch Betäubungsmittel. Zum Tatzeitpunkt steht der 27-Jährige nach Polizeiangaben unter Alkoholeinfluss. Ihn erwarten nun Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung und wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

