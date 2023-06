Pilotin nach Flugzeugabsturz auf Lüneburger Kasernengelände schwer verletzt

Von: Michael Koch

Die Schwerverletzte wurde ins Klinikum gebracht. (Symbolbild) © Lisa Ducret/dpa

Eine 34-jährige Flugschülerin ist Montagmorgen, 12. Juni, gegen 10 Uhr bei einem Flugzeugabsturz in Lüneburg schwer verletzt worden.

pm Lüneburg – Wie eine Polizeisprecherin sagte, bestehe nach derzeitigen Informationen aber keine Lebensgefahr.

Die Frau war mit einem Ultraleichtflugzeug alleine unter Anleitung ihres Fluglehrers vom Flugplatz in Lüneburg gestartet. Vermutlich aufgrund eines Flugfehlers stürzte die Pilotin auf dem Gelände der Theodor-Körner-Kaserne in Lüneburg ab und kollidierte frontal mit einem Baum. Die 34-Jährige wurde bei dem Aufprall zunächst im Flugzeug eingeklemmt, konnte dann von Rettungskräften geborgen und mit schweren Verletzungen ins Klinikum gebracht werden.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere Zehntausend Euro. Die Ermittlungen zur Unfallursache, auch in Richtung eines technisches Defektes, dauern an. Seitens des Luftfahrt-Bundesamtes (LBA) werde aber auch in Richtung eines möglichen technischen Defekts ermittelt, so die Polizei.