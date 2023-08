Nach Kritik: Ortsvorsteher erklärt Einschalten der Straßenlaternen zum Bienenbütteler Schützenfest

Von: Jannis Wiepcke

Erhellte Laternen – hier ein ähnliches Modell – bekommen die Anwohner seit dem 1. April nur selten zu sehen. © Stefan Jaitner

Anlässlich des Schützenfestes waren in Bienenbüttel nachts die Straßenlaternen eingeschaltet. Vor dem Hintergrund eines Energiesparbeschlusses zeigen sich einige Anwohner darüber irritiert.

Bienenbüttel - Seit dem 1. April und noch bis zum 1. September sind die Straßenlaternen in Bienenbüttel ausgeschaltet. Vor dem Hintergrund massiv gestiegener Strompreise hatte sich die Gemeindepolitik auf diese Sparmaßnahme verständigt. Die Folgen sind seitdem für jeden Anwohner sichtbar – oder eben nicht, da es jetzt abends und nachts im Ort ein gutes Stück dunkler ist. Dass nun am vergangenen Wochenende anlässlich des Schützenfests die Straßen doch beleuchtet wurden, hat bei einigen Bienenbüttelern irritierte Reaktionen nach sich gezogen.



Der Kritikpunkt: Während die „Normalbürger“ sich abends ihren Weg mit Taschenlampen nach Hause bahnen müssten, würden die Schützen von der Gemeinde hofiert, da für sie ausnahmsweise die Leuchtzeiten angepasst würden, damit sie ihren Heimweg sicher antreten können – dieses Stimmungsbild ergibt sich aus einem Leserbrief an die AZ-Redaktion und mehreren Einträgen in den sozialen Medien.



Bienenbüttels Bürgermeister Dr. Merlin Franke verweist auf Anfrage an die Ortsvorsteher, bei denen die Verantwortung dafür gelegen habe, die Straßenbeleuchtung einzuschalten. Auch das geht auf den Ratsbeschluss aus dem vergangenen Jahr zurück. Durch neue Bluetooth-Elemente kann die Straßenbeleuchtung von den Ortsvorstehern eigenmächtig per Smartphone gesteuert werden, damit diese bei Veranstaltungen wie zum Beispiel Straßenfesten länger angelassen werden kann.



Und davon wurde auch beim Schützenfest Gebrauch gemacht, wie Ewald Wüst, Ortsvorsteher von Bienenbüttel-West bestätigt. Die gesamte Nacht über waren die Straßenlaternen seinen Angaben nach eingeschaltet. Diese Absprache habe er im Einvernehmen mit anderen Ortsvorstehern getroffen.



Wüst wehrt sich allerdings gegen die Vorwürfe, den Schützen eine Sonderbehandlung gewährt zu haben. Im Vordergrund der Aktion habe der Sicherheitsaspekt gestanden. Der betreffe eben nicht nur die Schützen, sondern auch alle anderen Anwohner, denn das Schützenfest müsse man immer als Volksfest betrachten: „Da sind besonders viele Menschen abends unterwegs, und der eine oder andere kann dabei auch nicht mehr ganz sicher laufen“, sagt Wüst. Im Sinne der Fußgänger als auch der Autofahrer habe man also richtig gehandelt.



Dem folgend, dürfte den Anwohnern in Bienenbüttel in Kürze wieder ein Licht aufgehen. Auch Bürgermeister Franke hält es für sinnvoll, dass die Straßenbeleuchtung ebenso während oder nach dem Weinfest am 26. August angeschaltet werden soll. Das sei auch in der Vergangenheit so gehandhabt worden.



Ob es nach Ablauf der Sperrzeit am 1. September langfristig wieder eine Rückkehr zum alten Niveau mit deutlich längeren Leuchtzeiten geben wird, wagt er dagegen zu bezweifeln. Dafür müsste sich eine Mehrheit finden, die die Steuern für alle Einwohner Bienenbüttels erhöhen wolle. „Ende des Jahres wissen wir, welche Einspareffekte wir bei den massiv gestiegenen Strompreisen erzielen konnten. Dann wird der Rat entscheiden“, blickt Franke voraus und hält zumindest geringfügige Anpassungen für umsetzbar.