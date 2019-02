Nicht reif genug für eine Ausbildung

Lüneburg – Lehrlinge fehlen, trotz freier Stellen. Auszubildende sind mit den Anforderungen ihrer Ausbildung überfordert und brechen ab. Viel zu oft werde diese Problematik mit dem demografischen Wandel oder dem Trend zum Studium begründet.

Dem stehe jedoch die Tatsache entgegen, dass in jedem Jahr Tausende junge Menschen keinen Ausbildungsplatz finden, obwohl sie an einem Lehrberuf interessiert sind, hieß es. Der Kinder- und Jugendpsychiater Dr. Michael Winterhoff führte die mangelnde Ausbildungsreife der Schulabgänger jetzt bei einer Podiumsdiskussion in Lüneburg als Hemmnis Nummer eins an. Die Diskrepanz zwischen betrieblicher Anforderung und sozial-emotionaler Kompetenz sei bei vielen Jugendlichen enorm, wodurch der Übergang von Schule zu Ausbildung oft scheitere.

Herr Winterhoff, Sie sprechen von einer mangelnden Ausbildungsreife bei vielen Jugendlichen. Worauf bezieht sich diese?

Auf Fähigkeiten, die man im Erwachsenenalter als „Soft Skills“ bezeichnet. Leistungsbereitschaft, Zuverlässigkeit und Belastbarkeit gehören beispielsweise dazu. Fähigkeiten, die man jedoch nur erbringen kann, wenn eine Persönlichkeitsentwicklung stattgefunden hat.

Sie beobachten, dass viele Kinder zu Ich-Bezogenen Individuen werden, mit ihrem Verhalten ihr Umfeld dominieren. Fehlt hier die richtige Erziehung?

Die Bildung der Psyche hat mit Erziehung rein gar nichts zu tun. Damit Kinder eine altersgerechte psychische Reife entwickeln, braucht es Erwachsene, die ihnen Orientierung geben. Wenn Sie heute durch die Stadt gehen, blicken Sie in gehetzte, unzufriedene Gesichter.

Der Mensch leidet unter einer permanenten Reizüberflutung. Das Gehirn kann jedoch nur eine gewisse Menge an Informationen aufnehmen. Diese Grenze überschreiten wir täglich um ein Vielfaches, dadurch verlieren wir unsere „Mitte“. Man ist nicht mehr in der Lage zu agieren, man reagiert nur noch. Eine Grundvoraussetzung für die altersgerechte Entwicklung der kindlichen Psyche aber ist, dass Eltern in sich ruhen und bewusst agieren, Grenzen setzen..

Entscheidend für die Entwicklung unserer Kinder ist also, ob Erwachsene in sich ruhen?

So ist es. Wir müssen in unserer digitalisierten Welt grundsätzlich dafür Sorge tragen, dass unsere Psyche die Chance erhält, zu regenerieren. Das kann durch Meditation oder auch einen stillen Spaziergang im Wald erreicht werden – bei gleichzeitiger Smartphone-Abstinenz.

In der Ruhe bin ich Kapitän über meine Psyche und habe dem Kind gegenüber das richtige Bauchgefühl. Ich weiß intuitiv, was es braucht.

Hat sich die kindliche Psyche nicht altersgerecht entwickelt, können dann Schulen oder Ausbilder später noch Einfluss nehmen?

Sicher, wenn man berücksichtigt, dass diese Kinder schnell überfordert sind, einen sehr engen Personenkontakt – beispielsweise zu einem Ausbilder – brauchen und in kleinen Gruppen individuell gefördert werden müssen.

Psyche bildet sich maßgeblich über Bildung, über Beziehung und über Anleiten und Begleiten aus. Schafft man diese Rahmenbedingungen, hätten Jugendliche noch eine Chance, eine ihrem Alter entsprechende Ausbildungsreife zu erlangen.

Wird die fehlende Ausbildungsreife als Ursache wahrgenommen?

Viel zu wenig. Derzeit wird der fehlende Ausbildungsnachwuchs häufig noch auf die geburtenschwachen Jahrgänge geschoben. Doch wenn wir heute nicht die Weichen stellen, wird der Schaden immer größer.

Es müsste dringend in Konzepte investiert werden, die sich an Erzieher, Lehrer und Ausbilder richten. Und ich bin hoffnungsvoll, dass die Achtsamkeitsentwicklung voranschreitet, jeder Einzelne spürt, wie wichtig es ist, sich Regenerationszeit zu nehmen, um aus der Reizüberflutung auszusteigen. Nur so kann es gelingen, die Psyche unserer Kinder reifen zu lassen und sie zu umsichtigen, vorausschauenden Menschen zu machen.