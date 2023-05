Nach radikalem Rückschnitt: Winterlinden an der Bienenbütteler Bahnhofsstraße bilden gesunde Krone

Von: Jannis Wiepcke

Nach dem radikalen Rückschnitt fangen die Winterlinden in der Bahnhoffstraße erstmals an, eine geschlossene, gesunde Krone zu bilden. © Gemeinde Bienenbüttel

Im vergangenen Sommer hatte der radikale Rückschnitt der Winterlinden in der Bienenbütteler Bahnhofsstraße für viel Unverständnis gesorgt. Nun treiben die Bäume zum ersten Mal wieder aus und scheinen eine gesunde Krone zu bilden. Die Verwaltung sieht sich in ihrer Vorgehensweise bestätigt.

Bienenbüttel - Entsetzte Gesichter bei Anwohnern und Besuchern hatte es zur Folge, als die Winterlinden an der Bienenbütteler Bahnhofsstraße von einem Gärtnermeister radikal zurückgeschnitten wurden. Die Bäume, die sonst das Bild der Straße prägen, erinnerten vom Aussehen her an Speere, da ihnen sämtliche Äste, Triebe und auch die Baumkrone fehlten – nur die nackten Stämme blieben übrig. Von der Gemeinde hieß es im vergangenen Sommer, dass die radikale Maßnahme zum Schutz der Bäume erfolgt sei. Durch eingeschränkte Wuchsmöglichkeiten seien diese nicht mehr vital.



Nun, ein dreiviertel Jahr später, sind laut der Verwaltung erste Erholungserscheinungen bei den Winterlinden zu beobachten. In einer Pressemitteilung, die als Antwort auf eine Anfrage der AZ veröffentlicht wurde, erklärt sie, dass die Bäume mit ihren dunkelgrünen Blättern erstmals anfangen, eine geschlossene, gesunde Krone zu bilden. „Wir bemühen uns sehr um die Winterlinden und sind guter Hoffnung, dass unsere Maßnahmen Erfolg zeigen“, äußert sich Bürgermeister Dr. Merlin Franke.



Im Zuge der Erneuerung der Bienenbütteler Bahnhofstraße wurden 2011 insgesamt gut 30 der Winterlinden an beiden Straßenseiten gepflanzt. Äußere Einwirkungen wie Hitze und Streusalz machten den Bäumen zu schaffen und erschwerten ihnen das Wachstum, einige mussten im Lauf der Jahre sogar ersetzt werden.



Franke zeigt sich deshalb froh darüber, dass sich der ehrenamtliche Gärtnermeister Christian Friedrich trotz des Argwohns einiger Anwohner den Sorgenkindern angenommen hatte. „Anfangs sind Leute auf mich zugekommen und haben gefragt, was das soll. Ein paar davon haben sich inzwischen bei mir entschuldigt“, erzählt Friedrich, der sehr zufrieden mit dem Ergebnis seiner „Rettungsmaßnahmen“ ist. Nach dem Rückschnitt hatte er auch noch großen Mengen Rindenmulch aufgetragen und jeden Stamm mit einem Juteschutz umwickelt, der die Winterlinden vor Hitze schützen soll.



„Im Sommer heizt sich der Straßenbelag schnell mal auf 70 bis 80 Grad auf, das strahlt auf die Bäume ab. Sie platzen dann an der Rinde auf, was dazu führt, dass der obere Teil des Baumes nicht mehr ausreichend mit Wasser versorgt wird“, schildert der ehrenamtliche Gärtnermeister. In diesem Jahr seien ihm an den Bäumen noch keine neuen Schäden aufgefallen.



Ziel des Gärtners und der Gemeinde sei es, dass die Linden gleichmäßiger wachsen, um ein einheitliches Bild zu erzielen. Das sei gar nicht so einfach: „Wenn man die Bäume am Bahnhofskreisel mit denen vor den Geschäften vergleicht, sieht man deutliche Unterschiede.“ Am Kreisel haben die Linden mehr Platz, werden weniger in ihrem Wachstum gestört.



„Es ist nicht leicht, Bäume im Verkehrsraum am Leben zu erhalten“, spricht Christian Friedrich aus Erfahrung. Das zeigt sich auch konkret in Bienenbüttel, denn einen Rückschlag müssen die Anwohner in diesem Jahr leider hinnehmen: Aufgrund von Fremdeinwirkung muss eine der Linden nachgepflanzt werden.



Damit die übrigen Bäume – bald sollen es laut der Gemeinde wieder gut 30 sein – weiterhin so gut wachsen und gedeihen, hofft der Gärtner auf Rücksichtnahme durch die Bevölkerung. Dazu gehört, nichts auf den Beeten abzustellen, sie gar nicht zu betreten und auch die Hinterlassenschaften von Hunden zu entfernen.



Zudem rät er den Anwohnern und Einzelhändlern an der Bahnhofstraße, im Winter kein Streusalz an die Wurzeln gelangen zu lassen. „Ansonsten kann man nur Geduld haben“, meint Christian Friedrich.