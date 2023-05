Mitglieder des Hegerings Bienenbüttel retten Rehkitze vor landwirtschaftlichen Maschinen

Helfende Hände gegen Tierleid auf den Feldern

Da ihnen der Fluchtreflex fehlt, werden jedes Jahr Jungtiere von landwirtschaftlichen Maschinen erfasst, die die Felder mähen. Ehrenamtliche Helfer des Hegerings Bienenbüttels haben es sich zur Aufgabe gemacht, gegen das Tierleid vorzugehen. Sie suchen die Felder in der Region mit speziellen Drohnen ab, sind dabei aber auch auf die Hilfe der Landwirte angewiesen.

Bienenbüttel - Jedes Jahr fallen Rehkitze den Klingen von landwirtschaftlichen Mähmaschinen zum Opfer. Sie erleiden schwere oder gar tödliche Verletzungen, weil sie bei drohender Gefahr instinktiv reglos auf dem Boden verharren, anstatt zu fliehen. Das Ziel des Bienenbütteler Hegerings ist es, so viele der Tiere wie möglich, und auch Hasen sowie Bodenbrüter, vor diesem grausamen Schicksal zu bewahren. Torsten Lüneburg hat der AZ darüber berichtet. Den Mitgliedern gehe es vor allem darum, Landwirte zu sensibilisieren, denn: „Es ist leider so, dass bei vielen von ihnen das Thema immer noch nicht präsent ist.“



Frühmorgendlich, klärt der Jäger deshalb auf, beginnt für die Helfer der Rettungseinsatz, bei dem hoch technisierte Drohnen zum Einsatz in der Luft kommen. Sie sind mit Tagbild- und Wärmebildkameras ausgerüstet und zeigen so an, wo sich Tiere befinden, die ansonsten im hohen Gras verborgen bleiben. Dafür ist es wichtig, dass eine möglichst große Temperaturdifferenz zwischen Tier und Umgebung herrscht und sich der Boden über den Tag nicht zu stark aufgewärmt hat.



Sobald ein Kitz geortet ist, kommen die Kitzretter laut Lüneburg mit einem großen Kescher zum Einsatz. Wichtig: Die Kitze werden von ihnen nur mit Handschuhen und Gras angefasst und dann behutsam in einem luftigen Kartoffelsack am schattigen Wiesenrand abgelegt. Nach der Absuche müssten die Landwirte möglichst schnell die Wiese mähen, damit die Kitze wieder befreit und von der Ricke wieder angenommen werden können – so sieht laut Lüneburg der ideale Ablauf aus.



Damit alles reibungslos funktioniert, benötige der Hegering für die Rettungsaktion aber auch die Mithilfe der Landwirte, etwa wenn es darum geht, möglichst genaue Angaben zu der Fläche bereitzustellen, die überwacht werden soll: Wie groß ist die Fläche? Gibt es dort Baumbewuchs? Befinden sich Häuser oder Hochspannungsleitungen in der Nähe? Antworten auf diese Fragen helfen den Drohnenpiloten, dem „Copterteam“, beim Manövrieren der Fluggeräte.



Was den Meldezeitraum angeht, so sollten Landwirte den Hegering „mindestens ein bis zwei Tage vor dem angesetzten Mahdtermin“ benachrichtigen, damit die Suchtermine möglichst effektiv koordiniert werden können. Darüber hinaus müssen die Landwirte und Maschinenfahrer Helfer stellen, die die Kitze aus der Wiese tragen und nach der Mahd wieder freilassen. Und auch Passanten können zum Gelingen der Aktion beitragen, indem sie ihre Hunde in der Nähe der Felder angeleint lassen, so dass abgelegte Kitze oder die Muttertiere nicht verschreckt werden.



„Kitzsuche benötigt nicht nur den Einsatz der ehrenamtlichen Piloten und Helfer, sondern verursacht auch Materialkosten wie etwa Akkuverschleiß, Propeller, Versicherung und Sprit. Dies muss natürlich ersetzt werden und dazu ist eine Spende seitens der Auftraggeber erwünscht“, ruft Torsten Lüneburg vom Bienenbütteler Hegering noch einmal in Erinnerung. Durch Fördergelder habe man für den diesjährigen Einsatz in Bienenbüttel auch eine dritte Drohne anschaffen können. Dies sei angesichts der zuletzt erreichten „richtig guten Zahlen“ bei den Hilfseinsätzen die logische Konsequenz gewesen.



Im vergangenen Jahr konnten im Raum Bienenbüttel über einen Zeitraum von 21 Tagen 89 Rehkitze, vier Junghasen, ein Igel, ein Gelege Rohrweihe, ein Gelege Wiesenpieper und ein Rebhuhngelege gerettet werden.



Weitere Informationen zur Kitzrettung, auch in anderen Teilen des Landkreises, bekommen alle Interessierten im Internet unter www.jaegerschaft-uelzen.net.