Welpen in Bienenbüttel ausgesetzt: Uelzener Tierheim sucht Hinweisgeber

Von: Jannis Wiepcke

Große Kulleraugen, kleine Stupsnasen: Trotz ihres niedlichen Aussehens und ihres jungen Alters wurden die beiden Welpen mitten in Bienenbüttel ausgesetzt. Sie sind jetzt in der Obhut des Uelzener Tierheims. © Tierheim Uelzen

Welcher herzlose Halter tut so etwas? Diese Frage treibt derzeit die Mitarbeiter des Tierheims Uelzen und viele bewegte Menschen in den sozialen Medien um. Die Hundefreunde haben dort auf das Schicksal zweier Welpen aufmerksam gemacht, die am vergangenen Wochenende vor dem DRK-Kindergarten in Bienenbüttel ausgesetzt wurden.

Bienenbüttel/Uelzen - Dass jemand die Hündinnen einfach sich selbst überlassen hat, ist beim Anblick der großen Kulleraugen nur schwer vorstellbar. Auf Nachfrage bestätigt Tierheim-Mitarbeiterin Barbara Winter aber, dass diese sich in der Obhut des Uelzener Vereins befinden. Sie sind etwa sieben Wochen alt, haben schwarz-braunes Fell und wuseln beim Anruf der AZ gerade um ihre Beine. Eine Frau aus Bienenbüttel hatte die streunenden Hunde an der Uelzener Straße entdeckt und dann die Polizei und danach das Tierheim informiert.

„Es geht ihnen so weit recht gut, sie sind quirlig und munter“, sagt Winter über ihre Schützlinge. Obwohl das Aussetzen von Hunden laut dem Tierschutzgesetz verboten ist und mit einer Geld- oder Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren bestraft werden kann, müssen sich die Mitarbeiter leider immer wieder streunender Hunde annehmen. Dass so gesunde und wohlgenährte Welpen von ihren Haltern im Stich gelassen werden, sorgt bei Winter aber für Verwunderung. Und es ist nicht die einzige Ungereimtheit im Falle der beiden Hündinnen.



Auf Facebook berichten mehrere Nutzer, es habe zur gleichen Zeit auch einen Fund zweier Welpen in Bardowick gegeben. Die Vermutung liegt nahe, dass es sich bei diesen um Geschwister der beiden Racker aus Bienenbüttel handelt. Bestätigt ist die Geschichte aber nicht: Recherchen des Tierheims sind nach Angaben der zweiten Vorsitzenden Biggy Frels ins Leere gelaufen, bei Tierschützern im Landkreis Lüneburg seien keine Welpen abgegeben worden, auf die die Beschreibung passen. Auch die Polizei hat dort keine Welpen aufgegriffen.



Im Fall der Bienenbütteler Vierbeiner wolle man aber nicht locker lassen, erklärt Frels und betont noch einmal: „Hunde auszusetzen ist kein Kavaliersdelikt.“ Wer eine Person beobachtet habe oder wisse woher die Welpen stammten, solle sich bitte unter (05 81) 15 17 0 oder tierschutzverein-uelzen@web.de melden.



Die gute Nachricht zum Schluss: Allzu lange werden die beiden Mischlinge nicht mehr ihr Dasein im Uelzener Tierheim fristen müssen. Die Liste an Interessenten ist lang, weshalb der Verein darum bittet, von weiteren Anfragen abzusehen.