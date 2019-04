Lüneburger Seniorenheim: Herdplatte löst vermutlich Großbrand aus

Einrichtung wird durch Feuer zerstört / Acht Leichtverletzte

Das Feuer zerstört den kompletten Dachstuhl des Seniorenheims. Die Feuerwehr löscht mithilfe von Drehleitern.

Lüneburg – Noch sind die Ermittlungen zur Brandursache nicht abgeschlossen. Aber: Die Experten gehen davon aus, dass eine angeschaltete Herdplatte für einen verheerenden Brand in einem Seniorenheim an der Heiligengeiststraße in Lüneburg verantwortlich ist.