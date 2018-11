Lüneburg: Mutter erneut wegen Babymord vor Gericht

dpa Lüneburg. Zum zweiten Mal muss sich eine 25-Jährige wegen Mordes an ihrem vier Monate alten Baby vor dem Landgericht Lüneburg verantworten. Die Angeklagte werde von einem psychiatrischen Sachverständigen erneut begutachtet, sagte ein Gerichtssprecher am Donnerstag.

Sie war im Januar zu lebenslanger Haft wegen Mordes aus niedrigen Beweggründen verurteilt worden. Der Bundesgerichtshof (BGH) hob die Entscheidung allerdings auf, weil das Landgericht ein anderes Motiv als die Staatsanwaltschaft zugrunde gelegt hatte. Darauf hätte die Kammer schon im Laufe der Verhandlung hinweisen müssen, hieß es.

Der BGH zweifelt aber nicht daran, dass die aus Äthiopien oder Eritrea stammende Frau die kleine Maya erstickte und ihr anschließend den Kopf abtrennte. Nach Überzeugung des Gerichts hatte sie sich ein unabhängiges Leben gewünscht und am Vater des Kindes rächen wollen, weil dieser sie mit Maya allein gelassen habe. Die Richter hielten die Frau für voll schuldfähig. Im zweiten Prozess wird dem Sprecher zufolge jetzt unter anderem geprüft, ob die Angeklagte möglicherweise doch vermindert schuldfähig war.

Das tote Kind war am 5. Januar 2017 in der Wohnung der Frau in Soltau entdeckt worden. Der Vater des Mädchens hatte die Beamten alarmiert, er war einige Tage zuvor von der Polizei der Wohnung verwiesen worden. Die Frau war nach der Tat zunächst nach Frankreich gefahren, vier Monate später wurde sie im Stadtgebiet von Soltau gefasst. Für den neuen Prozess hat das Gericht elf Verhandlungstage angesetzt. Demnach könnte am 25. Februar das Urteil gesprochen werden.