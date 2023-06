Lüneburg: 18-Jähriger mit Messerstichen schwer verletzt

Die beiden Täter flüchten, werden jedoch gefunden und vorläufig festgenommen. © Fotostand/imago-images (Symbolbild)

Zwei 18-Jährige stechen am Donnerstag mit einem Messer auf einen 18-jährigen Bewohner einer Jugendeinrichtung an der Georg-Böhm-Straße in Lüneburg ein und verletzten ihn schwer.

Lüneburg – Ersten Ermittlungen zufolge holen die Täter den 18-Jährigen gegen 23.50 Uhr aus seinem Zimmer, halten ihn fest und stechen mehrfach im Gerangel auf ihn ein. Die beiden flüchten, werden jedoch gefunden und vorläufig festgenommen. Der 18-Jährige erleidet mehrere schwere Stichverletzungen im Oberkörper und wird ins Klinikum gebracht. Die Ermittlungen dauern an.