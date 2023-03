Konzept für 2+1-Querschnitt bei Bargdorf nach Bewohnerbefragung angepasst

Das hohe Verkehrsaufkommen auf der B4 zwischen Bienenbüttel und Jelmstorf – hier im Abschnitt Bargdorf – zieht oft gefährliche Überholmanöver nach sich – mit einem 2+1-Querschnitt soll dagegen vorgegangen werden. © Wiepcke, Jannis

Die B4 zwischen Bienenbüttel und Jelmstorf soll zu einem 2+1-Querschnitt umgebaut werden. Nach einer Befragung wurde nun ein überarbeitetes Konzept präsentiert. Das Ziel: Weniger Umwege für die Dorfbewohner.

Bargdorf - Auf der B 4 zwischen Bienenbüttel und Jelmstorf sind gefährliche Überholmanöver zum Leidwesen der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr (NLStBV) an der Tagesordnung. Die Strecke soll daher im Zuge einer Fahrbahnerneuerung ab dem Frühjahr 2024 zu einem 2+1-Querschnitt umgebaut werden. Nachdem im November bei einer Anliegerversammlung mit Bargdorfer Dorfbewohnern und auch vonseiten der Gemeinde Bienenbüttel Verbesserungsvorschläge laut geworden waren, hat die Behörde jetzt ein überarbeitetes Konzept präsentiert.



Was wurde kritisiert? Von grundlegender Bedeutung für die Landwirte war von Anfang an, wie sie im Zuge der 2+1-Verkehrsführung die Flurstücke, die sie bewirtschaften müssen, ohne größere Umwege erreichen können. Auch die Bewohner des Wochenendhausgebietes östlich der B 4 – oberhalb von Jelmstorf – betonten die Notwendigkeit einer günstigen Anbindung. Die ursprüngliche Planung sah allerdings vor, dass die Verkehrsteilnehmer von Feldwegen nur von rechts auf die B 4 auffahren und von dort aus wiederum nur rechts abbiegen dürfen. Wer beispielsweise vom Bargdorfer Wochenendhausgebiet Schröder über die B 4 in Richtung Uelzen fahren wollen würde, hätte dann also einen Umweg in Richtung Bienenbüttel in Kauf nehmen müssen.



„Das Planungsteam hat inzwischen geprüft, inwiefern sich diese Hinweise mit den fachlichen Anforderungen der Maßnahme in Einklang bringen lassen“, erklärt Dirk Möller, Leiter des Geschäftsbereiches Lüneburg der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr, in einer Pressemitteilung. Der Entwurf zur Umgestaltung des bestehenden Querschnittes mit Mehrzweckstreifen in einen 2+1-Querschnitt wurde jetzt dahingehend angepasst, dass die Fahrt über die Einmündung B 4 / Jelmstorfer Straße weiterhin uneingeschränkt möglich sein wird.



So soll künftig ein Linksabbiegen von der B 4 sowie ein Linkseinbiegen von der Jelmstorfer Straße auf die B 4 gegeben sein. Ebenso sollen die Zufahrtsmöglichkeiten zum Wochenendgebiet Große Heide erhalten beziehungsweise durch das Errichten einer Linksabbiegespur auf der Bundesstraße und die Erweiterung des Einmündungsradius des Röttekuhlenwegs verbessert werden.



Laut der NLStBV stellt der Schritt hin zu einer 2+1-Verkehrsführung die dritte Stufe eines Konzepts zur Verbesserung der Situation auf der B 4 zwischen Kirchweyhe und Lüneburg dar. Es wurde von der Polizeiinspektion Lüneburg, den Verkehrsbehörden der Landkreise Lüneburg und Uelzen sowie dem Geschäftsbereich Lüneburg der NLStBV gemeinsam erarbeitet. Vorausgegangen waren Maßnahmen zur Geschwindigkeitsbegrenzung und Einziehung der Mehrzweckstreifen mittels Leitpfosten sowie die realisierte 2+1-Verkehrsführung zwischen Tätendorf und Kirchweyhe.