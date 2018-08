Ein Knigge für die Ausbildung

Wer erfolgreich in die Ausbildung starten will, sollte laut Volker Linde von der IHK Lüneburg-Wolfsburg vor allem Engagement zeigen und mitdenken.

Lüneburg. Pünktlich zum 1. August und zum 1. September beginnen viele junge Menschen ihre Ausbildung. Laut der Pressesprecherin der Industrie- und Handelskammer Lüneburg-Wolfsburg (IHK), Sandra Bengsch, beginnen 4200 Personen eine duale Ausbildung in den IHK-Berufen.

Das sind gut zwei Prozent mehr als im Vorjahr. Von den aktuellen Berufsstartern hat sich knapp ein Drittel für eine technische Berufsausbildung entschieden, die große Mehrheit sieht ihre Zukunft im kaufmännischen Bereich. Die meisten Verträge im technischen Bereich verzeichnet die IHK in den Metall- und Elektroberufen. Bei den kaufmännischen Ausbildungsberufen wird die Liste angeführt von den Handelsberufen, gefolgt von den Kaufleuten für Büromanagement.

Wer bisher noch keinen Ausbildungsplatz hat, braucht den Kopf aber noch nicht in den Sand zu stecken. „Noch sind viele Ausbildungsplätze unbesetzt. Die Unternehmen suchen auch jetzt noch Nachwuchs“, sagt Volker Linde, Leiter des IHK-Bereichs Aus- und Weiterbildung. Wer noch auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz sei, für den lohne sich ein Blick in die Börsen von IHK und Arbeitsagentur. Auch ein Anruf bei dem Wunschunternehmen könne zum Erfolg führen. Freie Ausbildungsplätze stünden meist auch auf der Homepage von Unternehmen.

„Eine duale Ausbildung spricht eine unglaubliche Bandbreite junger Menschen an“, sagt Linde. Das habe auch eine Umfrage unter Azubis im dritten Lehrjahr im Mai ergeben. Man habe wissen wollen, mit welchem Bildungshintergrund die Azubis in die duale Ausbildung gestartet sind. Ergebnis: Rund 30 Prozent haben Abitur, 15 Prozent eine fachgebundene Hochschulreife, 40 Prozent einen Realschul- und zehn Prozent einen Hauptschulabschluss. Außerdem haben fünf Prozent der Azubis ein Studium abgeschlossen oder abgebrochen.

Die Industrie- und Handelskammer Lüneburg-Wolfsburg hat Tipps für die Auszubildenden zusammengefasst, was sie an den ersten Tagen ihrer Ausbildung beachten sollten. Neben Organisatorischem wie dem Mitteilen der Lohnsteuer-identifikationsnummer, der Krankenkasse und dem Vorlegen der Sozialversicherungsnummer kommt es dabei auch auf das richtige Verhalten im Ausbildungsunternehmen an, sagt Linde.

• Sich vorstellen: Es ist unangenehm als „Fremder“ in einem Unternehmen zu sein. Damit man möglichst schnell dazu gehört, sollte man sich selbst bei den Kollegen vorstellen. Dabei macht man nicht nur als Azubi auf sich aufmerksam, sondern stellt gleich einen persönlichen Kontakt her.

• Nicht direkt duzen: Ein lockerer Umgangston und freundliche Kollegen dürfen keinesfalls dazu verleiten, das aus der Schule gewohnte „Du“ zu benutzen. Auch jugendlich wirkende Mitarbeiter sollten so lange gesiezt werden, bis sie von sich aus das „Du“ anbieten.

• Fragen stellen: Wenn einem Dinge unklar sind: Fragen und erklären lassen. Keiner ist von Beginn an perfekt.

• Keine Angst vor Fehlern:

Fehler macht niemand absichtlich. Wichtig, wenn es passiert, ist: offen darüber reden.

• Mitdenken: Es kommt immer gut an, seine Unterstützung anzubieten, wenn man erkennt, dass ein anderer Arbeitsengpässe hat, während man selbst „Luft hat“.

• Von Beginn an gut mitarbeiten: Ordentliche Mitarbeit vom ersten Tag an ist wichtig. Keine Rückstände entstehen lassen. Lücken stressen und lassen sich später oft nicht so einfach schließen.

• Soziale Kontakte im Betrieb pflegen: Auch wenn die Kollegen vielleicht älter sind oder irgendwie uncool wirken: Wenn im Betrieb gefeiert wird und man eingeladen ist, sollte man sich – wenn möglich – nicht ausschließen.

Von Lars Lohmann