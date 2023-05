Junges Team aus Lüneburg veröffentlicht Tattoo-Buch zum Thema selbstverletzendes Verhalten

Von: Theresa Brand

Kai-Hendrik Schroeder, Sabrina Peters, Daniel Bluebird, Daniel Dreyer und Christian Verch (von links) wollen mit ihrem Buch aufklären und Mut machen. © Privat

Ein junges Team in Lüneburg hat sich in den vergangenen Jahren immer wieder mit dem Thema selbstverletzendes Verhalten beschäftigt und nun ein Buch der ganz besonderen Art herausgebracht. „Überwunden“ zeigt und erzählt die Geschichten von acht Betroffenen, die ihre Symptomatik hinter sich gelassen und mit einem Tattoo mit ihre alten Verletzungen überdeckt haben.

Lüneburg - Es ist ein sensibles Thema, über das in der Öffentlichkeit wenig geprochen wird: Selbstverletzendes Verhalten. Die Idee zu einem Buch dazu hatte der Tätowierer Daniel Bauermeister alias Daniel Bluebird, der in seinem Tatoo-Studio „Verlorene Jungs“ in Lüneburg immer wieder Kunden hatte, die sich bei ihm ihre Narben übertätowieren lassen wollten. Viele von ihnen haben während der Sessions offen über ihre Geschichte und ihre Problematik erzählt – und über das Überwinden. Viele Tätowierer nehmen solche Aufträge nicht an, denn das Tätowieren auf vernarbter Haut stellt besondere Anforderungen.



Daniel Dreyer, der als Texter an dem Buch mitgewirkt hat, erzählt: „Daniel macht sich immer viele Gedanken, wie er die Narben einbinden kann in das Bild. Das ist echt ein Handwerk, das er gut beherrscht.“ Dass aus der ursprünglichen Idee auch wirklich ein Buch wurde, verdankt das Team auch dem Zufall. Denn 2017 suchten drei Solo-Selbstständige einen Ort, an dem sie arbeiten konnten – Texter Daniel Dreyer, Filmer Christian Verch und Fotograf Kai-Hendrik Schroeder. Dieser Ort war auf der Etage des Tattoo-Studios von Daniel Bluebird.



Als die Idee spruchreif wurde, hat das Team einen Aufruf an Betroffene gestartet, die allerdings einige Kriterien erfüllen mussten: „Die Leute mussten über 18 sein, alte Narben von Selbstverletzungen haben, die sie übertätowieren wollten, bereit für Interviews und Fragen sein und ganz wichtig: Möglichst stabil die Symptomatik überwunden haben“, erzählt Daniel Dreyer. Mehr als 120 Bewerber aus ganz Deutschland melden sich darauf, acht von ihnen schaffen es am Ende ins Buch.





Die mehrstündigen Tattoo-Sessions wurden gefilmt und fotografiert, dabei die Interviews geführt und im Nachhinein alles aufbereitet. Rückblickend sagt Sabrina Peters, die später als Grafikerin eingestiegen ist: „Das war bedeutend mehr Arbeit als gedacht.“ Trotzdem ist sie im Nachhinein froh, dass das Buch erschienen ist: „Viele sind auf uns zugekommen und haben gesagt, das ist eine tolle Sache.“ Denn sowohl für Betroffene als auch deren Angehörige ist „Überwunden“ ein Buch, das Hoffnung gibt. Hinzu kommt, wie Daniel Dreyer erzählt, dass die Hemmschwelle im Umgang mit Selbstverletzungen verringert wird.



