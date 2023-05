Junge Meerforellen in den Eitzener Bach und den Vierenbach eingesetzt

Von: Jannis Wiepcke

Teilen

Die Fische wurden an Nebengewässern der Ilmenau, hier am Hasenburger Mühlenbach, eingesetzt. © Privat

Bei einer Besatzaktion haben Mitglieder der Sportanglerkameradschaft Lüneburg rund 30 000 junge Meerforellen in Nebenbäche der Ilmenau eingesetzt. Den Fischen fehlen dort geeignete Laichgründe.

Bienenbüttel/Lüneburg - Winzige Wasserwesen schlängeln sich seit Anfang Mai wieder in Massen durch die Einheitsgemeinde Bienenbüttel. Unter anderem im Eitzener Bach und im Vierenbach hat die Sportanglerkameradschaft Lüneburg (SAKL) Meerforellenbrütlinge eingesetzt. Rund 30 000 der Fischchen haben insgesamt unmittelbar nach dem Schlüpfen im Raum Lüneburg / Bienenbüttel an den Gewässerstrecken der mittleren Ilmenau eine neue Heimat gefunden. Die wird aber nur von vorübergehender Dauer sein.

Denn die besetzten zwei bis drei Zentimeter großen Brütlinge wachsen im Fluss nur so lange weiter heran, bis sie im zweiten Lebensjahr eine Größe von 20 Zentimetern erreicht haben. Dann wandern sie als sogenannte „Smolts“ über die Ilmenau und die Elbe in die Nordsee. Wenn sie im vierten bis fünften Lebensjahr etwa 50 Zentimeter groß und geschlechtsreif sind begeben sie sich wieder auf die lange Reise in den Fluss ihrer Kindheit um, so hofft es die Sportanglerkameradschaft, dort wieder für Nachwuchs zu sorgen.



Bereits seit 25 Jahren findet die groß angelegte Aktion statt, weil es an den Nebengewässern der Ilmenaustrecken des Vereins noch nicht genügend geeignete Laichgründe für die Meerforellen gibt. Dank der Hilfe der Mitglieder, die jedes Jahr unzählige Arbeitsstunden in die Brutpflege, den Besatz und die Renaturierungsmaßnahmen investieren, seien mittlerweile aber deutliche Fortschritte beim Blick in die Gewässer ersichtlich, berichtet Martin Boyken, Pressesprecher der Sportanglerkameradschaft: „Wir haben am Hasenburger Mühlenbach durch Elektro-Befischung festgestellt, dass wir dort Rückkehrer haben“. Gleiches gilt seiner Einschätzung nach für die Bestände der Bäche in Bienenbüttel, deren Beobachtung dem Niedersächsischen Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten und Naturschutz (NLWKN) obliegt. Sowohl am Eitzener Bach als auch am Vierenbach wurden in den vergangenen Jahren Renaturierungsmaßnahmen durchgeführt.



Um selbsterhaltende Populationen der Meerforelle langfristig zu etablieren, ist laut Boyken dennoch viel Arbeit notwendig. Er fordert den konsequenten Rückbau von Hindernissen oder aber den Einbau geeigneter Aufstiegshilfen für die Wanderfische an den Wehren und Schleusen – wie es zum Beispiel an der Medinger Mühle anvisiert wird (AZ berichtete). Vonnöten sei ebenfalls die Schaffung weiterer Bruthabitate in den Nebenbächen und Oberläufen der Flüsse.



Wehre und Schleusen, wie zum Beispiel direkt in Lüneburg, versperren den aufsteigenden jungen Wanderfischen nämlich den Weg zu den Laichplätzen im Oberlauf der Flüsse. Und so endet die Reise für die Meerforellen oftmals, bevor sie so richtig begonnen hat.