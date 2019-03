Hungrige Diebe in Dannenberg: Erst Fahrer bedroht, dann Würstchen und Eier geklaut

pm/mih Dannenberg. Gegen zwei 18 und 25 Jahre alte Männer aus der Region ermittelt die Polizei nach einem Diebstahl von Getränken, Würstchen und Ostereiern in der Nacht zum Donnerstag aus einem Supermarkt in der Straße St. Georg.

Die beiden Männer hatten gegen 2.30 Uhr zunächst einen 58 Jahre alten Anlieferungsfahrer bedroht.

In der weiteren Folge gelangten die Täter in den Markt und nahmen die Getränke und Lebensmittel mit. Zum Teil verzehrten sie diese bereits vor Ort. Die weiteren Ermittlungen dauern an, teilt die Lüneburger Polizeiinspektion mit.

