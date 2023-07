Hohenbosteler betreibt auch in Kriegszeiten ein Hotel auf der Krim

Von: Jannis Wiepcke

Auf die Brücke, die die Halbinsel Krim mit dem russischen Festland verbindet, ist zuletzt wieder ein Anschlag verübt worden. Das hält die Russen aber nicht davon ab, dort Urlaub zu machen, erklärt Unternehmer Claus Bartelt. © DPA

Der Hohenbosteler Claus Bartelt betriebt auch in Kriegszeiten ein Hotel auf der Krim. Wie er berichtet, kommt der Tourismus selbst durch Flugzeugabstürze nicht gänzlich zum Erliegen.

Hohenbostel - Längst spielt sich der Krieg im Osten Europas nicht mehr nur auf ukrainischem Territorium ab. In den vergangenen Tagen ist etwa die von Russland völkerrechtswidrig annektierte Krim mehrmals zum Schauplatz einer Gegenoffensive geworden: Anschläge auf Munitionslager wurden verübt. Dazu wurde die 19 Kilometer lange Brücke, die die Halbinsel mit dem russischen Festland verbindet, bereits zum zweiten Mal bombardiert und dabei schwer beschädigt.



Völlig unwirklich erscheint angesichts der neuesten Berichte die Vorstellung, in diesem Kriegsgebiet zu urlauben. Claus Bartelt weiß jedoch davon zu erzählen, dass das Gegenteil der Fall ist. Er sagt im AZ-Gespräch: „Die Russen sind immer noch da.“ In der Stadt Sudak auf der Krim betreibt der Unternehmer aus Hohenbostel seit 2007 ein Hotel und bekommt so Einblicke, die den meisten Menschen aus Deutschland verwehrt bleiben.



Es spielten sich vor Ort tatsächlich Szenen ab, die nur schwer zu fassen seien. „Dort stürzte schon einmal ein Pilot mit seinem Flugzeug ab, und die Menschen guckten sich das dann sehr interessiert an, wie der Pilot geborgen wurde. Die liegen dabei am Strand und sonnen sich“, erklärt Bartelt. „Das ist einfach ein anderer Schlag Mensch.“



So seien die Gäste des Unternehmers vor der Annexion der Krim auch aus Weißrussland und Lettland gekommen. Jetzt seien nur noch die Russen geblieben, die sich vom Kriegsgeschehen um sie herum weitestgehend unbeeindruckt zeigten.



Die Berichte darüber, dass eine Fahrbahn der bombardierten Krim-Brücke nur einen Tag nach dem Angriff, bei dem zwei Menschen ihr Leben verloren, freigegeben wurden, sind laut Bartelt ein weiterer Beweis dafür. In Russland sei dieses Tempo normal, immerhin gelte es doch, den Touristenverkehr wieder ins Rollen zu bringen. „Doch in Deutschland hätten wir da einige Monate für gebraucht“, zieht er einen Vergleich.



Seit Ende des Jahres 2021 war Bartelt aufgrund der Sicherheitslage zwar nicht mehr selbst vor Ort, verschafft sich aber durch eine Überwachungskamera, Whatsapp sowie Telefonate mit seinen Mitarbeitern täglich ein Bild von der Lage vor und in seinem Hotel, das mit 26 Zimmern ausgestattet ist.



Die Anlage besteht nach wie vor, doch durch den Wegfall der Touristen aus dem Ausland sei die Anlage nur noch zu dreißig Prozent ausgebucht, sagt Bartelt. Den Betrieb einzustellen komme für ihn aber trotz der wirtschaftlichen Lage nicht infrage.



„Ich beschäftige dort zehn Krimtataren, die sind alle nicht erfreut darüber, was Putin macht“, wehrt er sich gegen Vorbehalte bezüglich seiner Tätigkeit in Russland. Auch er sei gewiss kein Putin-Freund, habe aber eine Verantwortung für seine Mitarbeiter, die er schon vor Kriegsbeginn beschäftigt habe.



Gerne würde Bartelt sie zum Flughafen im Sotschi bringen, von da aus in die Türkei fliegen und dann in einem seiner anderen Hotels in Antalya unterbringen. Das wäre aufgrund des dynamischen Kriegsgeschehens zurzeit aber sehr leichtsinnig – gerade, wenn täglich neue Drohnenabstürze und Angriffe vermeldet würden.



Dass er bald wieder in die Hotelanlage investiert, daran glaubt aber auch er nicht: „Allerhöchstens dann, wenn die Putin-Ära vorbei ist“, sagt der Unternehmer.