Höchstgeschwindigkeit zwischen Melbeck und Ebstorf wird für Dauer der Arbeiten herabgesetzt

Von: Jannis Wiepcke

Die umfangreichen Arbeiten auf dem B4-Abschnitt haben Sperrungen und Umleitungen zur Folge. © Andreas Haas / imago

Verkehrsbeschränkungen und Sperrungen – das erwartet ab dem 2. Mai Verkehrsteilnehmer, die auf der Bundesstraße 4 zwischen Melbeck und Bienenbüttel unterwegs sind.

Bienenbüttel/Melbeck/Ebstorf – Auf einer Länge von sechs Kilometern wird dort die Fahrbahn erneuert, ein Rückbau der Seitenstreifen ist in diesem Zuge vorgesehen (AZ berichtete). Wie die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr jetzt erklärt, ist auch die Landesstraße 233 von den Auswirkungen der Bauarbeiten betroffen. In Zusammenarbeit mit den Straßenverkehrsbehörden der Landkreise Lüneburg und Uelzen habe man entschieden, für die Dauer der Baumaßnahmen auf der B4 Temporeduzierungen auf der Strecke anzuordnen, heißt es in einer Mitteilung. Die Geschwindigkeit soll demnach zwischen Ebstorf und Melbeck in den Bereichen, in denen es bisher keine Geschwindigkeitsbegrenzung gibt, auf 80 Kilometer pro Stunde herabgesetzt werden. „Diese Geschwindigkeitsreduzierung ist aufgrund des zu erwartenden stark ansteigenden Verkehrsaufkommens und des häufig unübersichtlichen Streckenverlaufs der L 233 erforderlich. Die Landkreise und die Polizei werden während der Maßnahme auch verstärkt die Einhaltung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit auf dieser Strecke überwachen“, so Matthias Schild, Leiter der Verkehrsbehörde des Landkreises Uelzen.

Neben der Verkleinerung der Breite der Fahrbahn im Bereich des Mehrzweckstreifens werden auf der B4 zwischen Melbeck und Bienenbüttel auch diverse Umbauarbeiten realisiert. So wird im Zuge der Maßnahme der Knotenpunkt Einmündung Bienenbüttel den gültigen Regelwerken entsprechend angepasst und umgebaut sowie eine Linksabbiegespur zum Forellenhof Püchert und eine Querungshilfe mit neuem Gehweg an der Kreisstraße 36 umgesetzt.



Bekanntgemacht wird in der neuen Mitteilung jetzt, dass der Radweg im Baubereich der B4 ebenfalls neu hergestellt werden wird. Die Baukosten für die Baumaßnahme belaufen sich laut der Landesbehörde auf rund 3,7 Millionen Euro und werden von der Bundesrepublik Deutschland getragen. Verzögerungen und Terminverschiebungen seien aufgrund einer Vielzahl witterungsabhängiger Arbeiten jederzeit möglich.