Hilfsverein „Bienenbüttel Hand in Hand“ berichtet von gesunkener Spendenbereitschaft

Von: Jannis Wiepcke

Pamela Scheler steht zwischen Hilfsgütern in der Annahmestelle an der Ebstorfer Straße. Vor allem an Hygieneartikeln und alltäglichen Lebensmitteln mangele es, sagt sie. © Wiepcke, Jannis

Der Hilfsverein „Bienenbüttel Hand in Hand“ beklagt, dass die Zahl der Spender seit Beginn des Ukraine-Kriegs deutlich zurückgegangen ist. Sorgen machen den Mitgliedern gleichzeitig die vielen Hilfsbedürftigen vor Ort.

Bienenbüttel - Über lange Schlangen vor der Annahmestelle haben sich die Frauen des Hilfsvereins „Bienenbüttel Hand in Hand“ früher richtig gefreut. Säcke- und kistenweise wurden die Hilfsgüter damals vorbeigebracht. Mitglied Pamela Scheler erinnert sich: Zu Beginn des Ukraine-Kriegs, da sei eine richtige Welle der Hilfsbereitschaft durch die Gemeinde geschwappt.



Die langen Schlangen sind geblieben, wenn nicht noch länger geworden. Aber jetzt bestehen sie vor allem aus denen, die auf Hilfe angewiesen sind. Von einem Stamm von rund 40 Personen aus der Einheitsgemeinde sprechen die Hilfskräfte. Alle Altersklassen sind vertreten, Rentner und Alleinerziehende besonders häufig. Die meisten von ihnen holen ihre Spenden an der Ebstorfer Straße ab, gehbehinderte Menschen besuchen die Hilfskräfte auch zu Hause.



Was man ganz klar sagen müsse: „Diese Menschen sitzen nicht zu Hause und gucken fern“, wehrt sich Scheler gegen häufige Vorurteile. Viele Hilfsbedürftige gingen einer geregelten Arbeit nach, das belegten die vorgezeigten Lohnabrechnungen. Nur reiche die Vergütung eben nicht aus, um über die Runden zu kommen. Hier sei die Politik gefragt.



„So lange Diesel so teuer ist, wird auch alles, was auf Diesel transportiert wird, teurer werden“, erklärt Scheler. Die finanzielle Lage sei so angespannt, dass viele Normalverdiener in die Armut abrutschen. Das erkläre auch, warum die Zahl der regelmäßigen Spender im selben Zeitraum deutlich abgenommen habe.



Die Ehrenamtliche hat Verständnis dafür, dass viele Bürger erst einmal auf sich selbst schauen, bevor sie anderen etwas Gutes tun – dass man vom Spender zum Bedürftigen wird, könne schnell passieren, ist sie sich sicher.



Doch aufgrund der negativen Entwicklung sind die meisten Hilfsgüter, die die Vereinsmitglieder von „Bienenbüttel Hand in Hand“ benötigen, weniger geworden. Es fehlt vor allem an Hygieneartikeln und Lebensmitteln wie Nudeln, Reis oder Konservengerichten, deren Bestand nur dank Vereinsspenden noch gedeckt ist. Ebenso sind Kaffee, Toilettenpapier, Obst und Gemüse gefragte Artikel – die Liste der Helfer ließe sich noch um etliche Punkte ergänzen. Jetzt im Sommer benötigen sie unbedingt Sonnenschutz.



Jede Woche kommen neue Hilfesuchende. „Da kommt man schon mal ins Grübeln“, sagt Scheler, angesprochen auf die Zukunft des Vereins. Für sie und die anderen Mitglieder steht dennoch fest, dass weitergemacht wird. Denn die kleinsten Spenden könnten Menschen richtig glücklich machen: „Jedes Nudelpaket, jede Zahnpastatube füllt nachher eine Tasche.“ Und auch eine einzelne Kugel Eis bringe Kinder zum Strahlen, weiß sie. Dafür sind im örtlichen Eiscafé Gutscheine für den Verein hinterlegt.



Den Hilfsverein erreichen Interessierte telefonisch unter (01 57) 39 31 29 13 oder per Mail unter bienenbuettelhih@gmx.de