Wegen B4-Sperrung: Grünhagener Forellenhof muss Verkaufsstandort wechseln

Forellen-Verkauf im Lkw-Lärm

Mit ihrem Verkaufswagen steht Christine Püchert vom Forellenhof in Grünhagen seit der B4-Sperrung täglich an der Umleitungsstrecke in Melbeck.

Normalerweise verkaufen die Inhaber des Forellenhofs Püchert in Grünhagen ihre Fische in malerischer Lage. Aufgrund der Sperrung der B4 sind sie seit Mai jedoch gezwungen, nach Melbeck auszuweichen. Das wirkt sich nicht nur auf den Umsatz aus.

Grünhagen - Wenn an den Naturteichen die Forellen aus dem Wasser springen und graue Wolken aus dem Räucherturm emporsteigen, dann schmeckt das Fischbrötchen noch ein gutes Stückchen besser, weiß Christine Püchert. Gemeinsam mit ihrem Mann betreibt sie den Forellenhof in Grünhagen. Normalerweise können sich beide in den Sommermonaten nicht über ausbleibende Kundschaft beschweren. Doch auch die malerischste Lage nützt ihnen nichts, wenn den Fischliebhabern der Weg versperrt ist.

Weil die B 4 aufwendig und monatelang saniert wird, haben die Pücherts umdisponieren müssen. Ihre frischen Waren vertreiben sie seit Mai übergangsweise in einem kleinen Verkaufswagen – direkt an der Umleitungsstrecke auf Höhe der Melbecker Grundschule, wo dafür extra ein Platz gepachtet wurde. „Es ist besser, hier zu stehen, als gar nicht zu verkaufen“, sagt Christine Püchert. „Aber einfach ist es nicht.“



Nicht nur das gewisse Flair sei es, das ihnen hier vor Ort fehle, es mangele auch an ganz praktischen Dingen wie Tischen, Sonnenschirmen oder einer ausreichenden Anzahl an Parkplätzen. Ein weiteres Problem offenbart sich direkt an ihrem Verkaufsstand: Immer wieder muss Püchert Pausen einlegen. Die vorbeifahrenden Sattelschlepper ersticken jedes aufkommende Gespräch im Keim. „Nach 110 Vierzigtonnern habe ich gestern aufgehört zu zählen“, sagt sie mit genervtem Gesichtsausdruck.



Von großem Vorteil ist es da, dass die Verkäuferin vielen Fischliebhabern fast jeden Wunsch von den Lippen ablesen kann – auf ihre Stammkunden könne sie nach wie vor zählen. Viele von ihnen haben vorher bei ihr angerufen und sich erkundigt, wo sie jetzt mit ihrem Stand zu finden ist, und nehmen dafür weite Umwege in Kauf. „Wir sind ewig gefahren, damit wir mal wieder die Gelegenheit haben, vorbeizukommen“, erklärt eine Frau aus Haldensleben und stellt nach einem gründlichen Blick über die Auslage erleichtert fest: „Aber es ist ja Gott sei Dank immer noch alles im Angebot.“



Matjes, Aal und Bismarckhering wandern danach über den Verkaufstresen. Genauso wie wertvolle Ratschläge zur aktuellen Verkehrssituation. Kunden fragen die Verkäuferin: „Komme ich noch nach Grünhagen? Wo geht es jetzt nach Lüneburg?“ So wird der Forellenzüchterin immer wieder vor Augen geführt, wie stark die Sperrung der B 4 die Menschen in der Region im Griff hat.



Die Pücherts selbst haben deshalb auch den Angelbetrieb an den Naturteichen in Grünhagen auf Eis legen müssen, dort läuft nur noch die Warenproduktion. Fasst man alle Einnahmefelder zusammen, so ist ein Umsatzrückgang von bis zu 40 Prozent die Folge.



Doch Christine Püchert gibt sich kämpferisch. „Ich mache das hier seit zwölf Jahren, habe schon einige Sperrungen erlebt und bin hart im Nehmen“, sagt sie. Umso mehr müssten sie sich jetzt beim Verkauf reinhängen: trotz Stress immer nett sein, Überstunden machen und dazu die gewohnt gute Qualität halten.



Gleichwohl wolle sie keinen Hehl daraus machen, dass sie das Ende der Sanierungsarbeiten herbeisehnt. Denn die Fischverkäuferin weiß: Die nächste Sperrung der B 4 kommt. Im Jahr 2024 stehen umfangreiche Arbeiten zwischen Jelmstorf und Melbeck an. Und wo sie dann ihre Verkaufszelte aufschlägt, steht für Christine Püchert noch in den Sternen.