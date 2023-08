Ein Wohnwagen-Gespann in der Baustelle

Großbaustelle B4: Ende rückt näher - keine Verzögerungen wie auf der B71

Von: Lars Becker

Lastwagen liefern Asphalt auf die Großbaustelle bei Bienenbüttel. Ein Straßenfertiger bringt das Material auf, mehrere Walzen begradigen anschließend die klebrige Masse. © Lars Becker

Großbaustelle Bundesstraße 4 bei Bienenbüttel: Das Baufeld wandert weiter in Richtung Steddorfer Kreuz. Wie geplant Ende September kann die Straße vermutlich freigegeben werden.

Bienenbüttel – Seit inzwischen fast vier Monaten laufen die Arbeiten auf der Großbaustelle zwischen Melbeck und dem Steddorfer Kreuz bei Bienenbüttel. Die Bundesstraße 4 wird seither abschnittsweise gesperrt: für die Verkleinerung des Mehrzweckstreifens von ursprünglich 11 auf jetzt 8,70 Meter, für die Sanierung der gesamten Fahrbahn und auch des parallelen Radwegs.

Immerhin: Dirk Möller, Geschäftsbereichsleiter Lüneburg der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr, ist zuversichtlich, das geplante Zeitfenster einhalten zu können, wie er jetzt auf AZ-Anfrage erklärt:

„Wir gehen von einem pünktlichen Abschluss der Arbeiten zu Ende September aus. Der Bauarbeiten verlaufen planmäßig und entsprechend dem Bauzeitenplan, die Baufirma arbeitet unter voller Auslastung von Personal und Gerät. Witterungsbedingte Verzögerungen sind jedoch weiter möglich.“ Punktuelle Restarbeiten erfolgten dann erst nach Freigabe der Gesamtstrecke, so Möller weiter.

Regenwasser läuft ab und versickert

Das Baufeld ist aus Richtung Melbeck stetig weitergewandert – und befindet sich aktuell zwischen dem Abzweig Am Sülzbruch am Ende von Grünhagen (aus Richtung Lüneburg gesehen) und dem Eitzener Kirchsteig kurz vor dem Steddorfer Kreuz bei Bienenbüttel. Dort wird gerade im Fahrbahnrand und auch auf einem der Parkplätze Asphalt eingebaut, als sich die AZ vor Ort über den Fortgang der Arbeiten informiert.



Der ist auch deshalb bislang reibungslos gelaufen, weil es auf der B 4-Baustelle ein Problem nicht gibt, das wiederum auf der Bundesstraße 71 in der Ortsdurchfahrt von Uelzen-Groß Liedern Probleme bereitet hat: Die lang anhaltenden Regenfälle wirken sich an der B 4 nicht aus.

Dirk Möller erklärt den Grund dafür: „Witterungsbedingte Verzögerungen in der Größenordnung wie in Groß Liedern gab es schlicht deshalb nicht, weil das Baufeld nicht in einer Ortsdurchfahrt liegt. Dementsprechend konnte das anfallende Regenwasser in die Seitenräume ablaufen und dort versickern.“



Ein Wohnwagen-Gespann in der Baustelle

Die Arbeiten an der Fahrbahn selbst und am Radweg neben der Bundesstraße laufen nacheinander und nicht parallel ab, weil der Radverkehr während der Erneuerung des Radweges „geschützt auf der Fahrbahn geführt wird“, erläutert Möller. „Hierdurch werden lange Umleitungswege für die Radfahrer vermieden.“ Nur dann, wenn es gute Umleitungswege für den Radverkehr gebe, könnten die Arbeiten parallel erfolgen.



Übrigens: Auch am Dienstag bekommen die Mitarbeiter der Bevenser Baufirma Kalinowsky nicht nur von der AZ Besuch. Denn plötzlich steht ein Wohnwagen-Gespann im abgesperrten Baustellenbereich.

Dass Autofahrer nach Feierabend oder am Wochenende Absperrungen ignorieren oder gar zur Seite räumen, lässt aber nach. Dazu Dirk Möller: „Ja, gerade zu Beginn der Baumaßnahme konnten teilweise zur Seite geschobene Absperrvorrichtungen festgestellt werden. Diese werden aber spätestens im Zuge von Kontrollfahrten wieder aufgestellt.“ Und die sind hoffentlich nur noch bis Ende September notwendig.