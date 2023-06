B4-Ausweichverkehr: Gemeinde Bienenbüttel sperrt Schleichweg in Grünhagen

Von: Jannis Wiepcke

Der Bauhof der Gemeinde Bienenbüttel sperrte die Brücke am Freitag ab – zu hoch war die Beanspruchung durch die Verkehrsteilnehmer. © Gemeinde Bienenbüttel

Die Baustelle an der B4 rückt gen Süden. Auf der Suche nach Umfahrungen belasten Verkehrsteilnehmer die Nerven der Grünhagener Anwohner - und auch einige Bauwerke.

Grünhagen - Sperrungen, Umleitungen, Schilder: Seit Anfang Mai werden viele Verkehrsteilnehmer, aber auch zahlreiche Anwohner entlang der B4 auf eine harte Probe gestellt, denn zwischen Melbeck und Bienenbüttel wird die Strecke umfangreich saniert.

Die gute Nachricht für alle: Ein Drittel der Bauarbeiten ist seit vergangenem Donnerstag bereits abgeschlossen. Die schlechte: Auch der Start des dritten von sechs Bauabschnitten bei Grünhagen bringt wieder Herausforderungen mit sich.

Die B4 ist jetzt vom Bienenbütteler Ortsteil ausgehend bis zum Steddorfer Kreuz gesperrt. Das Vorrücken der Bauarbeiten nach Süden hat nach Angaben der Verwaltung dazu geführt, dass die Verkehrsteilnehmer auch die Brücke „Am Beek“ in Grünhagen als Schleichweg benutzen.

Für einen solchen Ansturm sei das kleine Bauwerk aber gar nicht ausgelegt, heißt es weiter. Und so hätten sich am Donnerstag viele Anwohner hilfesuchend an die Gemeinde gewandt.



Die Gemeinde entschloss sich, die Brücke für den Verkehr zu sperren – nur Anlieger dürfen seit Freitag noch passieren. „Im Rahmen unserer Verkehrssicherungspflicht mussten wir zu diesem Mittel greifen“, sagt Bienenbüttels Bürgermeister Dr. Merlin Franke und spricht damit auch für Ortsvorsteher Andreas Feige. „Die kleine Holzbrücke wäre sonst in kürzester Zeit kaputt gewesen.“



Zusätzliche Probleme, die im Zuge der B4-Bauarbeiten bestehen, gibt es auf den Umleitungsstrecken, die bereits seit Beginn der Bauarbeiten genutzt werden. So wird in den sozialen Medien berichtet, dass zwischen Steddorf und Eitzen I immer wieder Radfahrer von vorbeifahrenden Autos mit hoher Geschwindigkeit und geringem Abstand überholt werden – also viel Arbeit für die Polizei, die ohnehin im Dauereinsatz ist.

Denn seit Anfang Juni gilt an einigen Stellen ein Durchfahrtsverbot für Lkw über 7,5 Tonnen, zum Beispiel ab der Abfahrt Grünhagen in Richtung Eitzen I oder ab dem Steddorfer Kreuz in Richtung Ebstorf. Immer wieder kontrollierten die Beamten in den Verkehr an diesen Stellen, zusätzlich sind auch noch weitere Kontrollen angekündigt.



Noch bis zum 19. September sollen die Sanierungsarbeiten an der Bundesstraße andauern, dann folgen die beiden letzten Bauabschnitte fünf und sechs. Danach heißt es für Anwohner, Verkehrsteilnehmer und Bauarbeiter gleichermaßen: Durchatmen.