Gemeinde Bienenbüttel sperrt mehrere „kaputtgefahrene“ Verbindungswege

Von: Jannis Wiepcke

Auch ohne das Hinweisschild mit der Aufschrift „Straßenschäden“ lässt sich auf den ersten Blick erkennen, wie stark die Verbindungswege durch die Verkehrsbelastung in Mitleidenschaft gezogen worden sind. © Wiepcke, Jannis

Immer wieder hatten sich Anwohner in der Vergangenheit über ein „Verkehrschaos“ beklagt, nun zieht die Bienenbütteler Gemeindeverwaltung daraus drastische Konsequenzen: Ab dem heutigen Freitag, 11. August, sind die Verbindungswege zwischen Eitzen I, Beverbeck und Steddorf für den Verkehr gesperrt.

Bienenbüttel - Die Verkehrsmassen waren das eine, das Regenwetter hat jetzt sein Übriges getan: Die Gemeinde Bienenbüttel sperrt – nach eigenen Angaben auch auf eindringliche Bitte der Ortsvorsteher von Beverbeck, Rieste, Grünhagen sowie insbesondere Steddorf und Eitzen I – ab dem heutigen Freitag, 11. August 2023, die Verbindungswege zwischen Eitzen I, Beverbeck und Steddorf für den Verkehr. Grund dafür sei die dringende Instandsetzung der Straße und insbesondere der Straßenseitenräume, so Bienenbüttels Bürgermeister Dr. Merlin Franke.



Die Straße sei regelrecht „kaputtgefahren“, erklärt er in einer Pressemitteilung der Gemeinde. Verkehrsteilnehmer müssen sich ihren Weg dort durch tiefe Spurrinnen, und mit Wasser gefüllte Schlaglöcher bahnen, wie ein Ortsbesuch ergibt. Schon in der jüngeren Vergangenheit hatten die Verwaltung und Anwohner im Zuge der B4-Sanierung auf untragbare Zustände an den Verbindungswegen aufmerksam gemacht (AZ berichtete): Verkehrsteilnehmer führen mit viel zu hohem Tempo durch den Ort, zudem seien die Straßen schlichtweg nicht für ein derart großes Aufkommen an Fahrzeugen ausgelegt.



„Die massive Missachtung der offiziellen Umleitungen im Rahmen der Sanierung der Bundesstraße 4 und auch die fehlende Herausnahme der betroffenen Straßen aus dem Navi-System seitens der Firma Google fordern ihren Tribut“, erklärt Franke. Besonders durch Lkw habe sich der Zustand des Wirtschaftsweges zunehmend verschlechtert.



Die Gemeinde Bienenbüttel hatte sich deshalb bereits frühzeitig um Lösungsmöglichkeiten bemüht, die insbesondere auch die Interessen der Anwohner berücksichtigen sollten. Das Aufstellen von Tempo-50- und Durchfahrtverbotsschildern für Fahrzeuge über 3,5 Tonnenhabe aber nicht die gewünschte Wirkung gezeigt, heißt es in der Mitteilung. Die offiziell ausgeschilderten Umleitungsstrecken, die von Lüneburg kommend über Velgen und Ebstorf nach Uelzen sowie von Uelzen kommend über Bad Bevensen und Dahlenburg nach Lüneburg führen, wären dagegen von vielen Verkehrsteilnehmern missachtet worden.



Radfahrer dürfen die Wege weiterhin befahren, ebenso, mit schriftlicher Sondergenehmigung, einheimische Land- und Forstwirte, die zu ihren Äckern gelangen müssen. Die Versorgungsbetriebe seien über die Sperrung informiert. Die Sanierungsarbeiten an der B 4 werden voraussichtlich bis Ende September 2023 dauern.