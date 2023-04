Flohmarkt in Bienenbüttel muss abgesagt werden: Ärger über Gesetzeslage

Von: Jannis Wiepcke

Flyer wie dieser hängen noch in einigen Bienenbütteler Schaufenstern und müssen nun von den Organisatorinnen wieder entfernt werden. © Wiepcke, Jannis

In Bienenbüttel sollte in der Aprilmitte eigentlich ein privater Flohmarkt stattfinden. Aufgrund eines Verstoßes gegen die Gewerbeordnung muss die Veranstaltung aber ausfallen. Die Regelungen sorgen für Frust.

Bienenbüttel - Das Konzept war denkbar einfach: Am übernächsten Sonntag sollte am Haus Bergstraße 1 in Bienenbüttel ein Flohmarkt stattfinden, bei dem Interessierte in entspannter Atmosphäre nach Baby- und Kinderkleidung, aber auch Spielwaren, Umstandsmode, Damen- und Herrenbekleidung stöbern können.

Gutes Wetter war die einzige Voraussetzung. Doch die privaten Organisatorinnen hatten die Rechnung ohne die landesweit geltende Gewerbeordnung gemacht. So musste die Gemeinde Bienenbüttel der Veranstaltung jetzt eine Absage erteilen. Der große Knackpunkt sei dabei der Termin gewesen. „Private Flohmärkte dürfen von montags bis sonnabends veranstaltet werden. Sonntags sind private Flohmärkte nur dann möglich, wenn nicht-gewerbliche Anbieter sämtliche Erlöse – Standgebühren und Verkaufserlöse – für einen gemeinnützigen Zweck verwenden“, heißt es von der Verwaltung auf Anfrage der AZ. Der kleine Flohmarkt, bei dem die Erlöse den privaten Verkäufern zugutekommen sollten, erfüllt diese Kriterien aber nicht.

Die Gemeinde betont, bei der Auslegung des Sachverhalts keinerlei Spielräume zu haben. Man müsse den Vorgaben des Landes folgen. Das Niedersächsische Sonn- und Feiertagsgesetz war im Jahr 2018 dahingehend überarbeitet worden, dass Flohmärkte am Sonntag nicht mehr zulässig sind, „wenn sie“, so der Gesetzestext, „dem Wesen der Sonn- und Feiertage widersprechen“. Ausnahmen können die Gemeinden nur bei besonderem Anlass im Einzelfall zulassen, etwa wenn ein städtisches Fest stattfindet, das durch einen Markt bereichert werden soll.



Für die sieben Bienenbüttelerinnen, die in den vergangenen Wochen viel Arbeit in die Organisation gesteckt haben, ist die Absage gleich in doppelter Hinsicht eine bittere Erfahrung. Zum einen gilt es für sie nun, die bereits aufgehängten Flyer wieder mühsam zu entfernen und interessierte Verkäufer über die Absage zu informieren. Zum anderen bleibt das Unverständnis über die aus ihrer Sicht realitätsferne Gesetzeslage. „Für uns ist das echt blöd gelaufen. Wir sind ziemlich traurig,“ sagt Sarah Balachandran. Dass es möglich sei, mehrmals im Jahr große Märkte in der Einheitsgemeinde zu veranstalten, aber die Organisation eines kleinen Flohmarktes, bei dem nur geringe Einnahmen erzielt werden, zu einem großen Bürokratieakt verkomme, sei für sie ein großes Ärgernis.



Klein beigeben wollen die Organisatorinnen aber nicht. Sie planen, den Flohmarkt zu einem späteren Zeitpunkt im Sommer zu veranstalten – dann aber an einem Sonnabend. Die Gemeinde Bienenbüttel empfiehlt dazu, grundsätzlich vorher Rücksprache mit dem Ordnungsamt zu halten. Gewerbliche Flohmärkte seien genehmigungspflichtig und müssten mindestens sechs Wochen vor dem Termin beim Ordnungsamt beantragt werden. Für die Durchführung des Flohmarktes am 16. April habe dort kein Antrag beziehungsweise keine Anfrage vorgelegen.