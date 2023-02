Fliegerbombe in Lüneburg: Bombe entschärft

Von: Michael Koch

Die Bome aus dem Zeiten Weltkrieg konnte am Fundort entschärft werden. © Polizei

Eine erneute und unerwartete amerikanische Fliegerbombe aus dem 2. Weltkrieg haben Arbeiter am Montag in den Mittagsstunden bei Baggerarbeiten auf einem Grundstück im Sperberweg im Stadtteil Wilschenbruch festgestellt.

pm (UPDATE): Um 18:50 Uhr teilte Sprengmeister Thomas Gesk vom Kampfmittelbeseitigungsdienst Niedersachsen mit: Entschärf, so der Polizeibericht.

Was ist passiert? Eine Amerikanische Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckten Arbeiter in den Mittagsstunden auf einem Grundstück im Sperberweg im Lüneburger Stadtteil Wilschenbruch.

Die alarmierte Polizei sperrte den Fundort ab und alarmierte Spezialisten des Kampfmittelbeseitigungsdienstes. Bei dem Sprengkörper handelte es sich um eine 75-Kilogramm-Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg, die noch am 13. Februar vor Ort unschädlich gemacht werden musste. Die Einsatzkräfte bereiteten die Sperr- und Evakuierungsmaßnahmen für die Entschärfung (im 500-Meter-Radius) vor. Betroffen waren davon gut 800 Bewohner des Stadtteils Wilschenbruch.

Auch die Bahnlinie Lüneburg-Uelzen musste für die Entschärfung temporär voll gesperrt werden.

Insgesamt waren mehr als 100 Einsatzkräfte von Polizei (unter anderem die Bereitschaftspolizei Lüneburg), Stadt Lüneburg, Rettungsdienste und Feuerwehr für die Sicherheit der Lüneburger Bürgerinnen und Bürger im Einsatz.

pm (UPDATE): Polizei und Hansestadt bitten die Häuser im Radius zu räumen: Je schneller die Häuser menschenleer sind, desto schneller kann die Bombe entschärft werden und alle können wieder zurück.

Die Karte und Straßenliste sind mittlerweile veröffentlicht, u.a. auch www.hansestadtlueneburg.de

In Lüneburg wurde eine amerikanische Fliegerbombe gefunden, die noch am gleichen Tag „unschädlich“ gemacht werden soll. (Symbolfoto) © Martin Dziadek/Imago

Hier die Straßennamen und Hausnummern sortiert und die Karte als Anlage:



Am Wilschenbruch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11-19, 20-23



Amselweg 1, 3, 5, 7



Bussardweg 1, 2, 3A, 3B, 4, 5, 5A, 6 bis 12



Drosselweg 1 bis 7, 9, 11, 13



Elsterallee 21, 22, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 32



Eulenweg 2, 2A, 4, 4A, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 15A, 16, 17, 18 ,19, 20, 20A, 20B, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 29A, 30 bis 37, 37A, 38 bis 43



Falkenhorst 1 bis 12



Fasanenweg 1 bis 3, 3 A, 4 bis 8, 8A, 9, 10, 11, 13, 15



Finkenweg 1A, 1 bis 5



Habichtsweg 1, 2, 2 A bis E, 3, 4, 4A, 4B, 5, 6, 6A, 6B, 7, 7A, 8, 8A, 9 bis 12, 12A, 13 bis 20



Kuckucksweg 1A, 1 bis 6



Pirolweg 2



Reiherstieg 1 bis 13, 17 A bis I, 19 bis 24, 35, 36, 39, 40



Schnepfenwinkel 2 bis 5



Spechtsweg 1 bis 14, 16, 16A, 18



Sperberweg 4, 6, 8, 9 bis 13, 13A, 14, 15, 15A, 16 bis 24, 28



HANSESTADT LÜNEBURG. - Nach dem Bombenfund am Sperberweg im Stadtteil Wilschenbruch geht heute alles ganz schnell. Der Blindgänger wurde bei Arbeiten auf einem leerstehenden Privatgrundstück durch eines der Baufahrzeuge bewegt, weshalb er heute Nachmittag noch entschärft werden muss. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren.



Um 15.30 Uhr sperrt die Polizei die Zufahrten nach Wilschenbruch ab (Amselbrücke, Pirolweg, An der Soltauer Bahn)-

Auch wer mit dem Rad oder zu Fuß unterwegs ist, sollte das Stadtviertel bitte meiden und sich an die Anweisungen vor Ort halten. Grundsatz: Je eher Wilschenbruch menschenleer ist, desto eher kann der Kampfmittelräumdienst ans Werk gehen.



Die Hansestadt Lüneburg und die KVG haben einen Shuttle aus dem Viertel organisiert.

Um 15.45 Uhr hält der Shuttle-Bus erstmals an der Ecke Amselweg / Spechts- bzw. Habichtsweg. Die zweite Haltestelle liegt am Habichtsweg / Ecke Eulenweg.

Der Bus fährt einige Male eine Schleife zum Ausweichquartier – dieses wird in Kaltenmoor, im Ökumenischen Gemeindezentrum St. Stephanus eingerichtet. Kräfte vom DRK Lüneburg (Deutsches Rotes Kreuz) sind vor Ort und kümmern sich um die Menschen dort.



Wer auf Hilfe angewiesen ist und einen Sitzend- oder Liegend-Transport zum Ausweichquartier benötigt, ruft das DRK am besten unter folgender Telefonnummer an: (0151) – 61 04 5886.



Der 500-Meter-Evakuierungs-Radius erstreckt sich über den ganzen Stadtteil Wilschenbruch. Alle Bewohner:innen, die sich zum jetzigen Zeitpunkt nicht in Wilschenbruch befinden, werden gebeten, nicht zu ihrem zu Hause zurückzukehren, bis die Entschärfung der Bombe erfolgt ist.





Bürgerinfos / Bürgertelefon

Die Stadt beantwortet Fragen zur Evakuierung am Bürgertelefon unter: 04131-3093100.

Über aktuelle Entwicklungen und den genauen Zeitpunkt der Entschärfung informiert die Hansestadt ihre Bürgerinnen und Bürger sowie Medien auf den bekannten Info-Kanälen der Hansestadt:

Diese Maßnahmen sind für den Montagnachmittag ab 15 Uhr geplant. Hauptverkehrsadern wie Friedrich-Ebert-Brücke und Willy-Brandt-Straße sind nicht betroffen; dafür aber für die eigentliche Entschärfung des Bahnverkehs auf der Hauptfahrtstrecke Lüneburg-Uelzen.