Mit der Baggerschaufel lässt Christian Barge Steine in den Vierenbach gleiten. Im neuen Bachbett erhöht sich die Fließgeschwindigkeit. Hier kann die Mühlkoppe laichen.

Bienenbüttel. Ungewohnter Lärm am Vierenbach. Aus der Baggerschaufel lässt Christian Barge knirschende Steine ins Wasser gleiten. Eine kleine Flutwelle bildet sich, als die Ladung unter der Oberfläche verschwindet.

In Feinarbeit formt Barge daraus mit der Maschine eine Mulde. Beim Nacharbeiten mit der Handschaufel zeigt sich schon der Erfolg: Dort wo das Wasser aus dem noch unbearbeiteten Bach in das neue, engere Kiesbett übergeht, bildet sich eine Verwirbelung zur Mitte hin, und die Fließgeschwindigkeit erhöht sich. Mit einem Aufwand von 15 000 Euro wird der Vierenbach auf einer Länge von 700 Metern vom Wasser- und Bodenverband renaturiert. 300 Tonnen Kies werden dabei versenkt.

Auch die ersten Nutznießer, Mühlkoppen, kleine, schlanke Fischchen, lassen sich mit der Strömung in die neue Umgebung tragen. „Wir machen es so, wie die Fische es gern mögen. Die lassen sich vom Wasser streicheln“, meint Mitarbeiter Jürgen Feuerhake mit einem Augenzwinkern.

An einigen Stellen ist die alte Bachsohle oberhalb der Baustelle noch zu erkennen. „Die Fische laichen im Kies, die Kleinstlebewesen brauchen das Lückensystem zwischen den Steinchen“, erklärt Verbandsingenieurin Sarina Brandenburg. „Das größte Problem ist der Sand.“ Durch die Begradigung des Bachs und durch das regelmäßige Ausbaggern wurde das Kiesbett entfernt, eine dichte Sandschicht bedeckt die Steine. Ablagerungen bremsen das Wasser.

Dabei ist der Vierenbach eigentlich noch ein relativ naturnahes Gewässer. Oberhalb, im Erlenbruchwald, mäandert das Gewässer noch durch die Niederung. Hier ist auch die Forelle und das Bachneunauge heimisch, das seinen Namen von vielen kleinen Kiemenöffnungen hat. Und auch der Eisvogel ist hier heimisch. Deswegen wurde der Vierenbach für die Verbesserung im Rahmen der EU-Wasserrahmenrichtlinie ausgewählt. Die Sachkosten trägt das Land Niedersachsen.

Damit der Sand die neue Bachsohle nicht wieder überdeckt, haben die Mitarbeiter des Wasserverbands einen Sandfang angelegt. Hier strömt der Bach an einem mit Holzpflöcken abgegrenzten Bereich vorbei. „Hier verlangsamt sich die Fließgeschwindigkeit, und der Sand kann sich absetzen“, erklärt Sarina Brandenburg.

Renaturierungsmaßnahmen wurden in diesem Jahr auch am Forellenbach zwischen Grünhagen und Eitzen I sowie an der Hardau bei Suderburg durchgeführt. 2019 folgt die Ilmenau bei Klein Bünstorf.

Von Gerhard Sternitzke