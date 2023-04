Feldhasenpopulation im Landkreis Uelzen steigt weiter an

Von: Jannis Wiepcke

Ein Feldhase sitzt auf einem Acker – dieses Bild wird auch im Landkreis Uelzen immer häufiger. Die Population des Osterboten ist in den vergangenen Jahren deutlich angestiegen. © DPA

Die Bestandszahlen des Feldhasen im Kreis sind laut dem Bornsener Kreisjägermeister angestiegen. Die trockene Witterung war dafür ausschlaggebend.

Bornsen/Landkreis - Es könnte gut sein, dass in diesem Jahr besonders viele Eier im Körbchen landen. Pünktlich zu den Festtagen wartet die Landesjägerschaft mit positiven Nachrichten über den „Osterboten“ – gemeinhin bekannt als Feldhase – auf: In Niedersachsen hat der Besatz in den vergangenen fünf Jahren im Durchschnitt um 26 Prozent zugenommen. Durchschnittlich 14 Exemplare leben hier pro Quadratkilometer. Ein ähnlich erfreuliches Bild bietet sich laut dem Bornsener Kreisjägermeister Heinrich Hellbrügge auch im Landkreis Uelzen.



„Hier ist der Besatz ebenso gestiegen und insgesamt nur einen kleinen Tick geringer als der Durchschnitt“, erklärt er im AZ-Gespräch. „Das war für den Feldhasen wirklich ein super Jahr.“ Vor allem die trockene Witterung habe dem Feldhasen 2022 in die Karten gespielt. Denn „wenn es kalt und nass wird, hat der Hase ein Problem“, weiß er zu berichten. Die Hasenjungen – der erste Wurf kommt im Februar auf die Welt – verbringen den Tag laut dem Kreisjägermeister allein in einer Sasse genannten kleinen Mulde auf dem Feld und werden meist nur zwei Mal pro Tag von der Häsin gesäugt. Dort sind die Jungtiere Wind und Wetter schutzlos ausgeliefert und haben es bei Regenwetter folglich besonders schwer zu überleben. Ebenso gefährlich werden können dem Feldhasen auch verschiedene Krankheitserreger, die sich durch die trockene Witterung nicht so gut verbreiten konnten.



Dass die Bejagung seiner Fressfeinde, zu denen beispielsweise Marder und Füchse zählen, weiter vorangetrieben wurde, war ein weiterer Faktor, der das Ansteigen der Hasenpopulation im Landkreis begünstigt hat. Dabei ging es gar nicht vorrangig um den Schutz des kleinen Säugetiers: Im Kreisgebiet sind beispielsweise in Bad Bevensen und Bienenbüttel Programme angelaufen, mit denen der Bestand an Bodenbrütern wie Rebhühnern gesichert werden soll. Im Rahmen dessen wurden auch die Fressfeinde des Feldhasen intensiver bejagt.



Einziger Wermutstropfen: In diesem Jahr hat es im Vergleich zum Vorjahr bisher deutlich häufiger geregnet. „Langfristig ist der Bestand des Hasens aber gesichert, da mache ich mir überhaupt keine Sorgen“, sagt Hellbrügge angesichts der Gesamtumstände. Das Osterfest kann also kommen.