Erst Liebe vortäuschen, dann abkassieren: 40-Jähriger in Lüneburg verhaftet 

pm/mih Lüneburg. Mehr als eine Million Euro wollte ein 40-Jähriger von einer Dame (69) aus dem Landkreis Lüneburg haben. Dafür täuschte er ihr nach Angaben der Polizei zunächst Liebe im Internet vor.

Am späten Dienstagvormittag, 3. Juli, hat die Polizei in Lüneburg einen 40-Jährigen vorläufig festgenommen, der im dringenden Verdacht steht, an einem sogenannten Love bzw. Romance Scamming (Betrug mit vorgetäuschter Liebe) zum Nachteil einer 69-Jährigen beteiligt zu sein.

Die 69-Jährige hatte im Februar über eine Partnerbörse im Internet einen Mann kennengelernt, der ihr nach einiger Zeit über seine finanziellen Schwierigkeiten im Ausland berichtete. Als er um finanzielle Hilfe in Höhe von mehr als einer Million Euro bat, suchte die 69-Jährige Hilfe auf einer Webseite. In Folge konnte in einer Gaststätte in der Lüneburger Innenstadt der 40-Jährige vorläufig festgenommen werden.

Nach bisherigen Erkenntnissen war der Tatverdächtige aus dem europäischen Ausland angereist, um etliche tausend Euro entgegenzunehmen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Lüneburg wurde der Tatverdächtige am Mittwoch einem Haftrichter vorgeführt, der Hauptverhandlungshaft anordnete.

Leider kein Einzelfall: Erst vor wenigen Monaten wurde eine Frau im Norden Lüneburgs von einem unbekannten Mann über das Internet kontaktiert. Er erschlich sich ihr Vertrauen, sie überwies ihm mehrere tausend Euro nach Ghana.

Rubriklistenbild: © picture alliance / dpa