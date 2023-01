Einsatz in Bienenbüttel: Pkw liegt nach Unfall im Vorgarten

Zu einem Unfall in der Niendorfer Straße sind am Freitag gleich mehrere Wehren alarmiert worden. © Feuerwehr Bienenbüttel

Bereits am Freitagabend gegen 21.37 Uhr ereignete sich in Bienenbüttel ein Unfall, bei dem eine Person mit ihrem Fahrzeug, alleinbeteiligt, in einer Linkskurve in der Niendorfer Straße von der Fahrbahn abkam.

Bienebüttel - Der Pkw kam in einem Vorgarten auf der Fahrerseite liegend zum Stehen. Eingeklemmt war die Fahrerin zum Glück nicht.

Die leicht verletze Frau konnte sich nicht selbst aus dem Fahrzeug befreien und wurde über die Windschutzscheibe, die vorher entfernt werden musste, durch die ehrenamtlichen Kräfte der Feuerwehr, gerettet und dem DRK Rettungsdienst zur weiteren Versorgung übergeben.

Ermittlungen zu Unfallursache hat die Polizei Uelzen übernommen. Im Einsatz waren die Wehren aus Bargdorf, Wichmannsburg, Bad Bevensen und Bienenbüttel. Ebenfalls im Einsatz war der DRK Rettungsdienst mit zwei Rettungswagen.