Durchfahrtsverbote und Höhengrenzen auf der B4 und der K64: Das gilt jetzt rund um Bienenbüttel

Von: Jannis Wiepcke

Am Bienenbütteler Kirchenkreisel wird bereits auf das Durchfahrtsverbot für Fahrzeuge höher als 3,3 Meter für die Tunnel-Durchfahrt in Richtung B 216 hingewiesen. © Gemeinde Bienenbüttel

Die Sperrungen der B 4 und K 64 belasten die Nerven von Anwohnern in Bienenbüttel. Durch Temporeduzierungen und Durchfahrtsverbote soll sich die Sition jetzt nach dem Wunsch der Gemeindeverwaltung verbesser.

Bienenbüttel - Es sind herausfordernde und anstrengende Zeiten, sowohl für Autofahrer als auch für Bewohner der Gemeinde Bienenbüttel: Seit Anfang Mai wird die Fahrbahn der Bundesstraße 4 zwischen Melbeck und Bienenbüttel abschnittsweise erneuert. Gleichzeitig ist auch die Kreisstraße 64 zwischen Bornsen und Rieste vollgesperrt. Viele Anwohner beschweren sich über ein erhöhtes Verkehrsaufkommen, vor allem die Lastkraftwagen würden aufgrund ihres Gewichtes die Straßen in Mitleidenschaft ziehen und sich verkehrswidrig verhalten. Gefährliche Ausweichmanöver und Raserei seien an der Tagesordnung (AZ berichtete).



Die Gemeinde Bienenbüttel teilt jetzt mit, umfangreiche Nachbesserung in Sachen Verkehrsführung- und Anordnungen bewirkt zu haben, mit denen auf die geschilderten Problematiken reagiert werden soll. So ist die erlaubte Höchstgeschwindigkeit auf den Gemeindestraßen in Steddorf, Beverbeck und Eitzen I auf 50 km/h herabgesetzt worden. Auch habe die Gemeinde vor wenigen Tagen dort zusätzlich an einigen Stellen weitere Geschwindigkeitsreduzierungen auf 30 Stundenkilometer beantragt. Die Genehmigungen dazu stehe aber noch aus.



„Ziel dieser Nachbesserungen ist es, dass insbesondere der Großteil der Lkw über 7,5 Tonnen (Sattelschlepper) die Einheitsgemeinde umfährt, der Querverkehr auf den Gemeindestraßen in Grenzen gehalten wird und die Verkehrsteilnehmer zu gemäßigter Fahrweise angehalten werden, heißt es zur Begründung.



Was die Situation auf der B4 betrifft, so gibt es für Lkw über 7, 5 Tonnen mit Ausnahme von land- und forstwirtschaftlichen Fahrzeugen an mehreren Stellen Durchfahrtsverbote: In Richtung Lüneburg zwischen Seedorfer Kreuz und dem Beginn der Baustelle Höhe Grünhagen, ab dem Steddorfer Kreuz in Richtung Ebstorf und an der Abfahrt Grünhagen in Richtung Eitzen I. Auch auf der Landesstraße L233 zwischen Melbeck und Velgen gibt es an den Abfahrten nach Eitzen I und Bornsen für die Sattelschlepper kein Weiterkommen. Für die Abfahrt Beverbeck gilt sogar ein strengeres Durchfahrtsverbot für Fahrzeuge über 3,5 Tonnen. Fahrzeuge, die höher als 3,30 Meter sind, dürfen die Tunnel-Durchfahrt in Richtung B 216 und in umgekehrter Fahrtrichtung nicht passieren.



Den Nachbesserungsanträgen seitens der Gemeinde Bienenbüttel wurde vom zuständigen Straßenverkehrsamt des Landkreises Uelzen (K64) und der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr (B4) gefolgt. „Der Landkreis Uelzen hat zudem das Aufstellen größerer und deutlich sichtbarer Plantafeln und den wechselnden Einsatz der Blitzerwagen für die Ausweichstrecken zugesichert“, berichtet die Gemeinde, spart aber auch nicht an Kritik.



Denn trotz der Verbesserungen befürchte man, dass die Verbindungswege massiv unter dem Umleitungsverkehr leiden und zusätzliche Kosten anfallen.