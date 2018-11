Die doppelte Merkel

Zweimal Merkel, einmal unscharf am Rednerpult, einmal vergrößert auf dem Großbildschirm. Neun Jahre lang begleitete Fotograf Andreas Herzau die Kanzlerin.

Eitzen I. Sie gilt als mächtigste Frau der Welt und macht von sich selbst nicht viel Aufhebens. An Angela Merkel, die bis 2021 Helmut Kohl mit seinen 16 Amtsjahren einholen könnte, scheiden sich die Geister. Ihr Bild ist allgegenwärtig.

Dennoch hat Andreas Herzau sich gerade die „ewige“ Kanzlerin als Thema gesucht. Wie er „AM“, so der Titel seines im September erschienenen Buchs, sieht, erklärte der vielfach ausgezeichnete Fotograf am Donnerstag im Rahmen der Bienenbütteler Buchwoche, die bei dem Fotografen Bernd Uhde in Eitzen I zu Gast war.

Neun Jahre lang, von 2009 bis 2017 begleitete Herzau Merkel bei Wahlkampfauftritten – den wenigen Momenten, in denen die Mächtigen auf ihr Volk treffen, wie der 56-Jährige es ausdrückt. Man sieht Merkel beim Bad in der Menge. Am Rednerpult. Natürlich die Raute. Aber es sind nicht die Bilder, die wir schon im Kopf haben.

+ Fotograf Andreas Herzau © privat So dreht die Kanzlerin bei dem Betrachter bei einem Auftritt den Rücken zu. Oder sie verdoppelt sich, unscharf im Profil und noch einmal auf einem Großbildschirm, durchzogen von der Struktur der Bildpunkte. Oder die Kanzlerin beim Einsteigen in den Dienstwagen, als Nebensache angesichts der Pressefotografen und der allgegenwärtigen Sicherheitsleute, die, wie Herzau beklagt, die Spitzenpolitiker immer weiter isolieren.

Er holt weit aus. Mit Einführung der Digitalfotografie habe sich die Verfügbarkeit der Bilder drastisch erhöht. Und jeder wisse, wie die Kanzlerin aussehe. „Wir müssen nicht mehr alles in einem Bild erzählen“, erklärt Herzau, der Mitglied der Fotoagentur Laif ist. Schon ein angeschnittenes Gesicht, ein Profil im Gegenlicht, ja der Haarschopf reichen aus.

Zur Kanzlerin kam der gelernte Schriftsetzer wie zu seinem Beruf auf Umwegen. Nachdem er den Wahlkampf von Ole von Beust, dem späteren Hamburger Bürgermeister begleitet hatte, kam aus der Parteizentrale eine Anfrage für Merkels Wahlkampf 2005. Der Fotograf stellte klar, dass er nicht der Werbefotograf der CDU wird und dass er die Kanzlerin bei weiteren Auftritten begleiten darf.

Das Fotografieren sieht Herzau als Recherche. Und er erzählt, wie die Regierenden und ihre Berater versuchen, den Spielraum der Fotografen einzuschränken. So wird ihr Standort bei Pressekonferenzen klar festgelegt. Die Vertreter der Medien können jeweils ein stehplatzgroßes Quadrat mit Klebeband für sich markieren. Das Ergebnis sind weitgehend identische Bilder.

„Diese Erwartbarkeit will ich durchbrechen“, sagt Herzau. Das schafft er auch, weil er nachträglich einen Kunstgriff angewandt hat. „Die Bilder hatten den Nachteil: Sie waren zu hübsch“, erzählt er. Also wurde jedes Bild gefaltet. Die Kanzlerin rückt mal an den Bildrand, mal verschwindet sie daraus.

Um die Frage, wie die Kanzlerin ist, kommt der Fotograf bei keinem Auftritt herum, aber er muss die Fragesteller enttäuschen. Ein paar Mal habe er ihr die Hand geschüttelt, ansonsten habe er sie aus der Distanz beobachtet, und auf diese professionelle Distanz legt Herzau auch Wert.

Dennoch imponiert es dem eher linken Fotografen, dass Merkel ihr Amt wichtiger nimmt als sich selbst. „Als einflussreichste Frau der Welt wird sie fotografisch etwas liederlich behandelt. Dass Frau Merkel eine unheimlich freundliche, heitere Frau ist, bekommen wir nur selten fotografisch mitgeteilt.“

Von Gerhard Sternitzke