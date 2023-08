Das sagen Bienenbütteler Kunden zur umstrittenen Verkaufs-Aktion von Penny

Von: Jannis Wiepcke

Zwei Preisschilder hängen im Kühlregal vor einem Karton mit Bio-Joghurt. Auch dieses Produkt ist im Rahmen der Aktion im Preis gestiegen.

Um auf schädliche Auswirkungen der Lebensmittelproduktion aufmerksam zu machen, hat Penny die Preise einiger Waren erhöht. Viele Bienenbüttel reagieren darauf mit Unverständnis.

Von vornherein stand fest, dass es sich um ein gewagtes Experiment handelt: Seit Montag verlangt der Lebensmitteldiscounter Penny für neun seiner mehr als 3000 Produkte die „wahren Preise“ – also den Betrag, der bei Berücksichtigung aller durch die Produktion verursachten Umweltschäden eigentlich berechnet werden müsste. Produkte vom Joghurt bis zum Wiener Würstchen werden dadurch um bis zu 94 Prozent teurer, auch Joghurt und Käse steigen deutlich im Preis.

Nach einer einwöchigen Laufzeit endet die unkonventionelle Aktion am heutigen Freitag. Da stellt sich angesichts des großen Medienrummels im Vorfeld die Frage, ob sich die Risikobereitschaft des Konzerns auch gelohnt hat. Das Fazit fällt zumindest in Bienenbüttel ernüchternd aus, wie eine AZ-Umfrage in und vor der Filiale an der Poststraße zeigt.



Wollte der Händler doch eigentlich mehr Bewusstsein für die Umweltbelastung durch die Lebensmittelproduktion schaffen, so scheint er sich nur wenig an der Lebenswirklichkeit seiner Kunden orientiert zu haben. „Ich kaufe diese teureren Produkte einfach nicht, weil es aus finanzieller Sicht für mich einfach nicht möglich ist“, meint etwa Janina Adam.



Als Mutter von zwei Kindern im schulpflichtigen Alter liegt ihr Fokus darauf, das Geld beim Discounter zusammenzuhalten, damit nicht an anderen Dingen für die Kleinen gespart werden muss. Das Verständnis für die Auswirkungen der Niedrigpreise auf die Umwelt sei aber grundsätzlich da, betont sie. So kauft Adam auch gerne bei Landwirten aus der Region ein. Bei Penny ist sie sich hingegen nicht sicher, „ob der Gewinn am Ende bei den Bauern und Produzenten landet, oder nicht doch bei den Zwischenhändlern.“



Braucht es also eine transparentere Kommunikation mit den Kunden? Und ist die Aktion dann nicht doch ein erster Schritt hin zu einer Verbesserung? Rentnerin Eva Krugler ist da anderer Meinung. „Eigentlich weiß man es ja, es wird ja oft genug in den Medien darüber berichtet“, äußert sie sich zu den schädlichen Umweltauswirkungen der Lebensmittelproduktion.



Auch sie würde gerne bewusster konsumieren und mehr Bio-Lebensmittel einkaufen. Andererseits müsse sie sich aber eingestehen, dass dies nicht mit ihren finanziellen Verhältnissen vereinbar sei. Die Realität sieht für die Seniorin anders aus: „Da ich von einer kleinen Rente lebe, richte ich mich nach den Angeboten“, sagt sie. In der Situation sei es natürlich kontraproduktiv, wenn plötzlich Produkte noch teurer werden, als sie es sowieso schon sind.



Bei der Umfrage wird klar: Die in der Vergangenheit stark gestiegenen Lebensmittelpreise wirken sich immer noch stark auf die Kaufentscheidungen der Kunden aus, billig ist Trumpf. „Was sollen wir denn sonst machen?“, ist als Ausdruck der Ratlosigkeit von Kundin Christel Pauli zu hören. Sie erklärt: Die Menschen wüssten, dass sie sich in einer Zwickmühle befinden. Bio dürfte es gerne sein, wenn es denn nur nicht so viel kosten würde. Für diese Erkenntnis brauche es aber keine symbolische Kostenerhöhung – so lautet auch der Tenor.



„Die Mehrheit hat kein Verständnis für die Aktion“, fasst eine Mitarbeiterin der Filiale ihre Erfahrungen aus der Woche zusammen. Letztendlich sei den meisten Kunden damit nur vor Augen geführt worden, in welcher prekären Lage sie sich befinden, ohne, dass ihnen auch ein Ausweg aufgezeigt wurde. Es habe aber auch einige gegeben, die sich gefreut hätten, dass nun vor allem weniger Fleisch gekauft wurde: die Veganer und Vegetarier. Ein veganes Schnitzel gehörte bei der Aktion zu den Lebensmitteln, die aufgrund ihrer Umweltbilanz am geringsten im Preis stiegen – auch eine Erkenntnis.