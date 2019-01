Crash bei Soderstorf: 18-Jähriger erliegt seinen schweren Verletzungen

pm/mih Soderstorf/Lüneburg. Wie die Polizeiinspektion Lüneburg bereits berichtete, hatte sich am frühen Morgen des 9. Januar auf der K9, zwischen Etzen und Soderstorf, ein schwerer Verkehrsunfall ereignet.

Ein 18-Jähriger war mit einem Daimler aus ungeklärter Ursache auf gerader Strecke von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt.

Bei dem Aufprall wurde er lebensgefährlich verletzt und im Pkw eingeklemmt; Rettungskräfte befreiten ihn aus dem Fahrzeugwrack. Mittlerweile wurde bekannt, dass der 18-Jährige aus dem Landkreis Uelzen an den in Folge der bei dem Unfall erlittenen Verletzungen in einem Krankenhaus verstorben ist.

Rubriklistenbild: © picture alliance/dpa