Bürgerinitiative organisiert Fahrradprotest auf der B4

Von: Jannis Wiepcke

In 45 Minuten fährt der Protestzug von Jelmstorf über Bienenbüttel bis nach Melbeck. Kinder sollen die Tour auf dem parallel laufenden Radweg mit begleiten. © Privat

Zu einem Stau könnte es am 27. August auf der B4 kommen. Die Bürgerinitiative B4 möchte die Strecke von Jelmstorf nach Melbeck mit Fahrrädern zurücklegen, um auf Verkehrsprobleme aufmerksam zu machen.

Bienenbüttel - Es ist zugegebenermaßen etwas überspitzt formuliert. Aber: Braucht es erst ein Verkehrschaos, um auf das Verkehrschaos aufmerksam zu machen? „Es geht uns darum, ein deutliches sichtbares Zeichen zu setzen“, sagt die erste Vorsitzende der Bürgerinitiative B 4, Sonja Reimann. „Wir wissen, dass wir mit unserer Fahrraddemonstration am Sonnabend, 27. August, auf der B 4 einen Stau provozieren werden, doch das machen wir nicht, um Verkehrsteilnehmer zu verärgern, sondern um auf die katastrophale Verkehrssituation in unseren Dörfern aufmerksam zu machen. Dazu befinden wir uns auch in Gesprächen mit den Landkreisen Uelzen und Lüneburg“



Sonja Reimann ist die rund zwölf Kilometer lange Strecke abgefahren, die Ende August mit Polizeibegleitung geradelt werden soll. „In 45 Minuten ist das Ziel in Melbeck erreicht, also sollte die Strecke für jeden machbar sein“, sagt sie. Kinder sollen die Tour auf dem parallel laufenden Radfahrweg mit begleiten.



Die Dörfer Tätendorf-Eppensen, Jelmstorf, Bienenbüttel, Grünhagen und Melbeck sind durch den Verkehr auf der B4 seit vielen Jahren stark belastet. Die Lautstärke, die Abgase und insbesondere die Unfallgefahr machen den Bürgerinitiativlern zu schaffen.



Die Orte sind in zwei Hälften geteilt, ein Überqueren der Straßen halten die Protestler für gefährlich, das Auffahren aus Seitenstraßen für nervenzehrend. „Unsere Lebensqualität leidet und deshalb fordern wir unterschiedliche Maßnahmen, die den Verkehr ausbremsen“, so Sonja Reimann. Sie und ihre Mitstreiter hoffen nun auf viele Teilnehmer bei der Fahrraddemonstration, die am 27. August um 12 Uhr am Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr in der Ziegeleistraße von Jelmstorf Richtung Norden startet. Dazu besteht die Möglichkeit, das Fahrrad mit einem Shuttlesevice an den Startort bringen zu lassen.



„Wir würden uns freuen, wenn sich möglichst viele Einwohner aus unseren Orten, aber auch aus den Nachbargemeinden mit uns solidarisieren, denn die Belastung durch den Straßenverkehr ist einfach unerträglich“, sagt Sonja Reimann. Im Anschluss an die Fahrradtour bestehe dann in Melbeck die Gelegenheit, mit den Mitgliedern der Bürgerinitiative B4 ins Gespräch zu kommen. Damit setzt die neu gegründete Bürgerinitiative, die zum gegenwärtigen Zeitpunkt mehr als 60 Mitglieder zählt, ihre Aktionen fort. Weitere sollen folgen. wpk