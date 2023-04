Bürgerinitiative organisiert Fahrraddemo von Bienenbüttel in Richtung Uelzen

Von: Theresa Brand

Trotz Regenschauer und zeitweise Hagel fahren die Teilnehmer der Demo gestern mit dem Fahrrad von Bienenbüttel auf der B 4 bis nach Tätendorf-Eppensen. © Theresa Brand

Trotz des schlechten Wetters versammeln sich die Teilnehmer zur Fahrraddemo auf der B4 von Bienenbüttel nach Tätendorf-Eppensen. Die BI B4 hatte zum Protest aufgerufen.

Bienenbüttel/Tätendorf-Eppensen – Dunklen Wolken, Regen und sogar Hagel zum Trotz versammeln sich am Nachmittag Dutzende Teilnehmer zu einer Fahrraddemonstration auf dem Parkplatz am Waldbad in Bienenbüttel. Gemeinsam wollen sie gegen die Verkehrsbelastung auf der B 4 protestieren.

Organisiert wird die Aktion, die schon zum zweiten Mal stattfindet, von der Bürgerinitiative B 4 (AZ berichtete). „Wir wollen den Verkehr ausbremsen“, erklärt die Vorsitzende Sonja Reimann. „Uns ist klar, dass wir den Verkehr nicht wegzaubern, aber wir fordern Unterstützung.“ Unterstützung, damit sind Maßnahmen wie die Verengung der Ein- und Ausfahrten, Kreisel, mehr Blitzer oder Tempo 30 innerhalb der Ortschaften entlang der B 4 gemeint. In Jelmstorf liegt bereits ein Antrag auf das geforderte Tempolimit vor.



Besonders der Schwerlastverkehr stellt die Anwohner unter Dauerstress. Lärm, viele Abgase und natürlich die Gefahren beim Überqueren der Straße sind Grund genug für die Teilnehmer der Fahrraddemo, an diesem Tag unter Polizeibegleitung zumindest für eine Weile auf der Strecke von Bienenbüttel bis nach Tätendorf-Eppensen den Verkehr auf Fahrrad-Tempo zu begrenzen. Die BI-Vorsitzende betont: „In den Ortschaften wohnen Menschen, da wohnen Kinder – wir brauchen hier mehr Sicherheit.“



Den geplanten Ausbau der B 4 zwischen Bienenbüttel und Jelmstorf zu einer 2+1-Strecke sieht Sonja Reimann kritisch. „Durch die Poller ist es viel beruhigter, weil es kaum Möglichkeiten zum Überholen gibt“, sagt sie. Bei einer Überholspur werden viele Fahrer ihrer Ansicht nach wieder auf kurzer Strecke stark beschleunigen – das bedeute eine höhere Unfallgefahr. „Gerade in Bezug auf das Reinrasen in die Orte sehe ich das sehr kritisch“, meint die Vorsitzende.



Positiv hingegen bewertet Sonja Reimann einen möglichen Bau der A 39. „Dann wäre wenigstens der Schwerlastverkehr von der Straße“, sagt sie. Bestätigung erhält sie von Christoph Kleineberg, der gestern aus Melbeck zur Demonstration gekommen ist. „Momentan haben wir täglich 2000 Lkw, die durch den Ort fahren“, erklärt er. „Die würden auf die Autobahn ausweichen. Von den 20 000 Pkw bleiben dann vielleicht auch nur noch 15 000.“



Melbeck hat sich mittlerweile der Initiative „Lebenswerte Stadt“ angeschlossen. Gestartet ist das Bündnis im Juli 2021 mit sieben Städten, mittlerweile haben sich 640 Kommunen zusammengetan. Sie fordern, dass die Orte selbst über Geschwindigkeitsbegrenzungen entscheiden können.



Was die Zusammenarbeit mit der Polizei und der Gemeinde angeht, zeigt sich Sonja Reimann zufrieden: „Die Vernetzung lief super, alles hat sehr flüssig funktioniert – genau wie beim ersten Mal.“ Und eines ist klar: Dies wird nicht die letzte Aktion der Bürgerinitiative B 4 sein.