Kreisfeuerwehrtag: Brandschützer messen sich in Bienenbüttel

Von: Gerhard Sternitzke

Teilen

Die Feuerwehr Stederdorf beim Modul Kuppeln. Insgesamt treten beim Kreisfeuerwehrtag in Bienenbüttel 20 Freiwillige Feuerwehren aus dem Kreisgebiet an. © Oliver Huchthausen

Der Kreisleistungsvergleich der Freiwilligen Feuerwehren wurde am Sonnabend auf den Bienenbütteler Ilmenauwiesen ausgerichtet. Dabei hatten sich die Ortsgruppen in drei Modulen zu beweisen.

Bienenbüttel – Insgesamt traten 20 Freiwillige Feuerwehren aus dem Landkreis an, außerhalb der Wertung startete die Feuerwehr Barendorf aus dem Landkreis Lüneburg als Gast.

Beim Modul „Kuppeln einer Saugleitung“ kommt es vor allem auf Präzision und Schnelligkeit an. Demzufolge liegt hierauf auch der Schwerpunkt der Bewertung. Nach erfolgreichem Kuppeln nebst Anbringung der Halte- und Ventilleine sorgte die Betätigung eines Buzzers für größtmögliche Objektivität bei der Zeitnahme.



Der sogenannte „Löschangriff“ war früher mit dem Kuppeln der Saugleitung kombiniert und ist heute ein eigenes Modul. Hierbei galt es, eine funktionierende Wasserversorgung aufzubauen und mit dem Löschstrahl einen Zielkanister aufzufüllen. Als zusätzliche Schwierigkeit wurde noch ein geplatzter Schlauch simuliert.



Relativ neu ist das Modul Funk. Die Teilnehmer müssen hier bei einem simulierten Marsch in das Einsatzgebiet Anrufe an die Leitstelle bestätigen und übermitteln.



In den Leistungsvergleichen siegte am Ende die Feuerwehr Brockhimbergen-Kollendorf vor den Lokalmatadoren aus Hohnstorf und der Wehr Dalldorf-Grabau. Alle drei Feuerwehren hatten ihre Ziele zu 100 Prozent erfüllt, so dass letztlich die Zeit entscheiden musste.



Auch die ganz Kleinen hatten beim Kreisfeuerwehrtag ihren großen Auftritt: Der sogenannte „Brandfloh“ ist die erste Prüfung der Kinderfeuerwehr, bei der es größtenteils noch recht spielerisch zugeht. Neben theoretischen Aufgaben wie der Zuordnung von brennbaren Gegenständen und passenden Löschmitteln sowie einfachen Maßnahmen der Ersten Hilfe machte das Zielspritzen auf Blechdosen als praktische Übung natürlich am meisten Spaß.



Neben den Leistungsvergleichen konnten auch die neuesten und modernsten Einsatzfahrzeuge besichtigt werden, die vom Landkreis Uelzen in den vergangenen zwölf Monaten in den Dienst gestellt wurden, darunter zwei neue Tanklöschfahrzeuge 2000 W für die Waldbrandbekämpfung. Diese speziell auf Vegetationsbrände ausgelegten Fahrzeuge überzeugen durch extreme Geländegängigkeit und haben statt der standardmäßigen 2000 Liter sogar 3000 Liter Löschwasser im Tank.



Beim Kreisfeuerwehrtag wurde dem Fachzug Logistik außerdem ein neues Spülmobil übergeben. Dieses Fahrzeug ist nachhaltig konzipiert und führt Geschirr für 250 Personen mit sich. (VON OLIVER HUCHTHAUSEN)