Brand eines Reihenhauses in Grünhagen 

jsf/pm Bienenbüttel/Grünhagen – Zu einem Brand eines Reihenhauses kam es am Samstagabend gegen 18.43 Uhr. Auslöser für den Brand war ein Gasgrill, der in Flammen stand.

+++ Update, 12.26 Uhr +++

Am Samstagabend ist gegen 18.43 Uhr im Bienenbütteler Ortsteil Grünhagen, in der Straße Am Sulzbruch ein Feuer in einem Reihenhaus ausgebrochen.

Die Gasflasche eines Gasgrills war in Brand geraten, das Feuer hatte in der Folge auf die Terrassenüberdachung und das Wohnhaus übergegriffen. Dies ist nun unbewohnbar.

Derzeit wird von einem Schaden in Höhe von mindestens 50.000,- Euro ausgegangen. Eine 46-jährige Anwohnerin wurde durch die Feuerwehr aus dem Gebäude geborgen und erlitt eine Rauchvergiftung. Sie kam ins Krankenhaus.

Brandursache könnte ein technischer Defekt gewesen sein. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

---

Laut Auskunft der Feuerwehrleitstelle sind die Flammen dann schnell auf den Dachstuhl des Gebäudes übergesprungen.

Mehrere Wehren aus der Gemeinde Bienenbüttel waren im Einsatz, um den Brand zu löschen.