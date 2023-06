Bomben-Drohung per Mail: Polizei sperrt aktuell Bahnhofsbereich von Lüneburg

Von: Michael Koch

+++ Polizei sperrt aktuell Bahnhofsbereich von Lüneburg. Spezialhund vorsorglich im Einsatz +++

pm Lüneburg - Nachdem Eingang einer Mail mit einer angeblichen Bombendrohung auf dem Gelände des Lüneburger Bahnhofs hat die Polizei am Freitag, 30. Juni, gegen 13.10 Uhr das Bahnhofsgelände vorsorglich abgesperrt und evakuiert. Parallel wurde der Bahnverkehr in Abstimmung mit der Bundespolizei temporär eingestellt. Ein Spezialhund wird in Kürze den betreffenden Bereich absuchen. Bei der Maßnahme handelt es sich ausdrücklich um eine Vorsichtsmaßnahme.