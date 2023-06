Bienenbütteler Feuerwehrmann startet Spendenaktion für Hinterbliebene von Brandunglück in St. Martin

Von: Jannis Wiepcke

Diesen roten Schutzhelm versteigert der Bienenbütteler Feuerwehrmann Heiko Kösling. Es handelt sich hierbei um eine Einzelanfertigung. © Wiepcke, jannis

Deutschlandweit zeigen sich Feuerwehrleute über den Tod zweier Kameraden, die bei einem Einsatz verunglückten, bestürzt. Ein Bienenbütteler versteigert nun seinen Helm, um Geld für die Angehörigen zu sammeln.

Bienenbüttel - Die Bestürzung und Trauer ist auch über die Landesgrenzen hinaus groß: Bei einem verheerenden Brand im nordrhein-westfälischen Sankt Augustin sind am vorletzten Sonntag zwei Feuerwehrkameraden in den Flammen ums Leben gekommen. In ganz Deutschland wirken die Ereignisse bei den Einsatzkräften nach.

So sind die Feuerwehren bundesweit bis zum Julianfang mit Trauerflor unterwegs. Und auf Gemeindeebene gedenkt in Bienenbüttel die Feuerwehr auf ihrer Facebookseite der Todesopfer. Ihr Mitglied Heiko Kösling hat zusätzlich eine ganz besondere Spendenaktion ins Leben gerufen, um Geld für die Hinterbliebenen der Brandkatastrophe zu sammeln: Er versteigert seinen Feuerwehrhelm.



„Jeder Tod eines Kameraden geht uns was an“, sagt der Feuerwehrmann, der sich von den tragischen Umständen des Einsatzes geschockt zeigt. Im Vordergrund stehen für Kösling und die anderen Mitglieder die persönlichen Schicksale der Verstorbenen, die Inhalt vieler Gespräche sind. Wie es dazu kommen konnte, dass die beiden Menschen ihr Leben ließen, damit setze sich die Feuerwehr aber auch in Einsatzbesprechungen auseinander, um auf kommende Gefahrenlagen besser vorbereitet zu sein. So gesehen gebe es bei den meisten Wehren derzeit kein Vorbeikommen an der traurigen Thematik, die Betroffenheit könne man überall wahrnehmen.



Wie Kösling ausführt, hat das einen klaren Grund. Seien zwar mehr als eine Million Kameraden in ganz Deutschland in der Feuerwehr aktiv, so bestehe doch zwischen allen durch die Mitgliedschaft eine gewisse Verbindung, sagt er. Im Fall des Bienenbüttelers geht diese sogar so weit, dass er sich dazu entschlossen hat, ein wertvolles Besitztum zu versteigern.



Der angebotene rote Feuerwehrhelm ist nämlich kein x-beliebiges Modell, sondern eine Einzelanfertigung, die sich der Feuerwehrmann im April zu seinem Geburtstag konfigurieren lassen hat. Es handelt sich hierbei um einen noch nie getragenen Helm HPS7000 der Marke Dräger.



Wichtiger als der ideelle und der materielle Wert des Kopfschutzes ist für den Feuerwehrmann aber, den Hinterbliebenen in dieser schweren Zeit beistehen zu können. Da könne solch ein besonderes Modell einen wichtigen Spendenanreiz schaffen, hofft er – und dieses Vorhaben scheint schon jetzt aufzugehen.



Denn ein Blick auf die Seite zeigt: Stand jetzt ist durch die Aktion bereits ein Spendenbetrag in Höhe von mehr als 2500 Euro zusammengekommen. „Wenn wir am Ende bei 5000 Euro stehen, wäre das schön“, sagt Kösling. „Ein absoluter Traum“, wäre es für ihn wiederum, wenn der maximale Spendenbetrag von 20 000 Euro zusammenkommen würde. Schließlich soll das Geld anschließend gleichmäßig auf beide Opferfamilien aufgeteilt werden, so dass beide Seiten einen angemessenen Betrag erhalten könnten.



Für dieses Ziel haben die Spender jetzt noch 21 Tage lang Zeit, dann endet die Aktion. Die höchste Spende erhält den Helm geschenkt. Paypal-Nutzer finden die Spendenaktion in der Anwendung unter dem Namen „Zwei Flammen für Sankt Augustin“.