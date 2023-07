BI-Vorsitzende äußert sich zur Verkehrssituation in den Orten entlang der B 4

Von: Jannis Wiepcke

Die Mitglieder der Bürgerinitiative fordern umfangreiche Entlastungsmaßnahmen für alle vom Verkehr betroffenen Ortschaften. © Freier Mitarbeiter

Für einige Anwohner der B4 ist es ein ruhiger Sommer. Denn durch die Baumaßnahmen werden die Autos umgeleitet. Doch die Befürchtung: Sobald die Strecke wieder frei ist, wird alles wie vorher.

Bienenbüttel/Grünhagen/Jelmstorf – „Es fühlt sich an wie ein Befreiungsschlag!“ Das sagt Sonja Reimann, Vorsitzende der Bürgerinitiative BIB4 über die aktuelle Verkehrssituation. Die donnernden Lkw, die ihr und anderen Anwohnern entlang der Strecke von Jelmstorf bis Grünhagen sonst den Schlaf rauben, verteilen sich aufgrund der Umleitung derzeit auf andere Ortschaften. Doch die Jelmstorferin ist überzeugt: So plötzlich wie die Stille gekommen ist, wird sie auch wieder enden, wenn die Sanierung abgeschlossen ist.



Reimann und die anderen Mitglieder der Bürgerinitiative setzen sich deshalb für eine schnelle Entlastung der Strecke durch Entschleunigung und mehr Sicherheit in den Ortschaften ein. Mittelfristig soll in ihren Augen eine verbindliche Alternative zur Verkehrsführung durch die Ortschaften her.



„Anwohner an der B4 ertragen eine stinkende, unerträgliche laute Blechwalze, die mit einer stetig wachsenden Flut von aktuell rund 20 000 Fahrzeugen pro Tag durch die Ortschaften rast – Tag und Nacht“, verdeutlicht sie. Das entspannte Grillen im Garten, Schlafen mit offenen Fenstern oder der Klönschnack mit Nachbarn seien vor der Sperrung der Strecke einfach nicht mehr möglich gewesen.



Über ähnliche Zustände berichten nun die Anwohner an den Umleitungsstrecken, von Ebstorf über Eitzen bis zur Schule in Melbeck. Für die Vorsitzende der Bürgerinitiative ist das ein Zeichen dafür , dass bei der Verkehrsplanung an der Strecke ein generelles Umdenken erforderlich sei.



„Auch wenn sich der Verkehr nun auf drei Routen verteilt, ist er absolut unzumutbar“, sagt sie. Klagen über „Blechlawinen“, kaputtgefahrene Wege oder Brückensperrungen wie zuletzt in Grünhagen könne man absolut nachvollziehen. Daher freue man sich für die Betroffenen, dass schnell vermehrte Polizeikontrollen, Geschwindigkeitsmessungen und Einschränkungen für den Schwerlastverkehr durchgesetzt worden seien – auch wenn das einen bitteren Beigeschmack habe. Denn für genau diese Mittel setzen sich auch die Mitglieder der Bürgerinitiative ein, die schon deutlich länger unter der Verkehrsproblematik leiden.



„Seit Jahrzehnten passiert nichts. Versprochene Blitzer, Ampeln und Verkehrsberuhigungen wurden nicht durchgesetzt“, klagt Reimann. Nach angekündigten Prüfungen des Landkreises Uelzen und der Landesstraßenbaubehörde erwarte sie nun, dass diese Maßnahmen zügig nach den Sommerferien umgesetzt würden.



Sie hofft, dass die jetzige Umleitungs-Situation dabei ein Stück weit weiterhilft. Denn für sie ist längst klar: „Es wird durch die Sperrungen immer wieder mehr als deutlich, dass sogar Bruchteile der täglichen B4-Verkehrslast Ortschaften zum Kollabieren bringt.“